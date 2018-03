Cifrele bataliei Burleanu - Lupescu! 257 de membri voteaza la alegerile FRF, unul dintre ei prezinta numerele exacte! Candidatul care poate inclina balanta

Au mai ramas 3 saptamani pana la alegerile pentru sefia FRF, iar Burleanu, Lupescu si Marcel Puscas au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile.

257 de membri afiliati FRF vor alege pe 18 aprilie cine va sta la Casa Fotbalului in urmatorii 4 ani. Burleanu, actualul presedinte, si Lupescu sunt cotati cu cele mai mari sanse. Al treilea in preferinte este Marcel Puscas.

News.ro scrie ca in acest moment balanta inclina spre Ionut Lupescu. Potrivit unui presedinte de AJF, a carui identitate nu a fost dezvaluita, situatia sta in felul urmator:

Ionut Lupescu - 117 voturi

Razvan Burleanu - 88

Marcel Puscas - 36

"Toti cei de la AJF-uri care l-au prins pe Lupescu pana in 2011 vor fi cu el, am convingerea asta. Pentru ca nu au ce sa-i reproseze. Eu sunt in staff-ul lui Lupescu, alaturi de alti opt colegi, si facem o situatie a optiunilor in paralel cu ei. In momentul asta, Lupescu are 117 voturi, Burleanu 88, iar Puscas 36. Restul nu sunt facute, nu s-a acoperit toata tara inca. Si asta este varianta pesimista", a spus sursa News.ro

In aceste conditii, Marcel Puscas poate inclina balanta in favoarea invingatorului.

In 2014, el i-a dat lui Burleanu voturile sale.