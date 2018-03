Olaroiu, recomandat la Jiangsu Suning de Dan Petrescu: "Le-am dat un sfat, ma bucur ca m-au ascultat!" De ce refuzat antrenorul CFR-ului oferta chinezilor

Cosmin Olaroiu a semnat cu Jiangsu Suning, echipa cu acelasi patron ca Inter Milano!

Olaroiu va avea un salariu urias la noua echipa - 7 milioane de euro pe an! Clubul din China este detinut de Suning Appliance Group, compania care detine si Inter Milano.

Dan Petrescu sustine ca el l-a recomandat pe Cosmin Olaroiu. Chinezii il contactasera prima data pe el.

"M-au sunat, le-am spus ca in momentul de fata sunt unde sunt si nu pot sa plec nicaieri si le-am dat un sfat, ma bucur ca m-au ascultat, am ramas in relatii foarte bune cu cei de acolo. Au facut alegerea cea mai buna in opinia mea pentru ca Olaroiu sigur o sa duca echipa in sus pentru ca este un antrenor care cred ca a castigat 15 trofee in Golf, iar acele trofee nu le castigi din noroc sau din altceva. CV-ul lui este unic in Golf, nu are niciun antrenor asa CV", a declarat Dan Petrescu in cadrul unei conferinte de presa.

Dan Petrescu a antrenat pe Jiangsu Suning in sezonul 2015-2016 si a castigat Cupa Chinei.