"Am văzut integral partida lor cu Valerenga, pierdută cu 2-3, dar nu mi-am schimbat impresia despre ei. Cred că Brann oricum e o echipă bună şi aici, acasă, va presta acelaşi joc pe care l-a făcut şi la Sfântu Gheorghe.

Cristiano Bergodi, înainte de meciul cu SK Brann: ”Va fi dificil”

Va fi un meci dificil, dar mergem încrezători, pentru că fotbalul îţi arată că totul se poate schimba imediat. Mâine, trebuie să jucăm cu mult curaj, multă determinare, multă ambiţie. Pornim de la 2-2 şi trebuie să facem un joc bun. Nu avem nimic de pierdut, e un meci frumos şi trebuie să arătăm că şi noi suntem o echipă bună", a spus tehnicianul, conform site-ului oficial al clubului ardelean.

"În tur, după ce am marcat, ei au scăzut drastic şi, la acea bară, am fost aproape să câştigăm. Probabil nu meritam, dar sunt situaţii care se pot întâmpla. Până în minutul 80, impresia era că sunt mult mai buni.

Şi mâine pleacă cu prima şansă, dar în primul rând trebuie să avem curajul de a juca. Întotdeauna le zic jucătorilor că fără curaj în viaţă nu faci nimic, iar atunci mâine trebuie să arătăm mai bine decât în meciul tur. Ne-am câştigat singuri şansa de a juca un meci de le egal la egal, pentru că, dacă pierdeam cu 0-2, acum eram în excursie. Eu zic că avem o echipă care poate pune probleme, mai ales că în tur nu am făcut tot ce trebuia să facem, cu precădere în prima repriză", a adăugat el.

Cristiano Bergodi a afirmat că în partida de joi seara va alinia un prim unsprezece competitiv.

"Noi trebuie să jucăm ceea ce ştim şi să fim mai compacţi, pentru că au pus presiune şi puţin ne-am speriat. Mâine avem punctul de reper din tur şi trebuie să arătăm diferit. Nu ştiu dacă vor fi mâine schimbări în echipă, venim după un meci în care am făcut modificări, pentru că, într-adevăr, unii jucători erau obosiţi. Sigur vom alinia o echipă competitivă.

Să nu se înţeleagă greşit, că am menajat jucători în meciul cu Sepsi pentru că mă gândeam doar la acest meci, dar am un lot şi noi nu suntem obişnuiţi să jucăm şase meciuri în 17 zile. Nu era uşor să jucăm la fel şi cu Sepsi şi iar cu Brann", a menţionat Bergodi, potrivit Agerpres.

Antrenorul este bucuros de faptul că echipa va fi susţinută de un grup de fani la Bergen.

"Mă bucură acest lucru. I-am văzut şi în avion şi e foarte important că suporterii care iubesc Universitatea Cluj sunt cu noi într-o deplasare aşa de lungă. Mai sunt şi alţii care vor veni mâine şi, repet, mă bucur, pentru că avem nevoie de susţinere, mai ales că mâine probabil stadionul va fi plin, la fel ca la ultimul lor meci", a precizat tehnicianul italian.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj întâlneşte formaţia norvegiană SK Brann Bergen, joi, de la ora 20:00, pe Brann Stadion din Bergen, într-o partidă contând pentru manşa secundă a turului 2 preliminar al Conference League.