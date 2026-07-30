Universitatea Cluj a terminat parcursul european din acest sezon, după returul dublei cu Brann, scor 1-3. Formația norvegiană s-a impus cu 5-3 la general, rezultatul din România, din manșa tur, fiind 2-2.

În privința confruntării retur, de joi, 30 iulie, norvegienii au deschis scorul în debutul întâlnirii, în minutul 8, prin Castro. Apoi, acelaşi jucător a trimis peste poartă, de la distanţă, în minutul 22.

Brann – U Cluj, 3-1, în Conference League. Reacția lui Cristiano Bergodi

Clujenii au replicat prin golul egalizator, reuşit de Jovo Lukic, patru minute mai târziu, pentru ca Macalou să şuteze, apoi, peste poartă în minutul 32. Mikanovic a trimis şi el peste bara transversală, în minutul 38, iar gazdele au intrat cu avantaj la pauză după ce Mathisen a înscris după o gafă a lui Neofytos, chiar în minutul 45.

Clujenii au menţinut echilibrul jocului până în minutul 75, atunci când Castro a marcat cu un şut de la 20 de metri şi elevii lui Bergodi au căzut fizic şi psihic.

Cristiano Bergodi, impresii după Brann – U Cluj

La conferința de presă de la finalul partidei din Norvegia, întrebat despre prestația portarului Michail, care poate fi considerat vinovat la golurile încasate, Bergodi a refuzat să spună că acesta este principalul răspunzător de eșec și de eliminarea din cupele europene.

”Nu sunt supărat pe el, crede-mă! O greșeală se întâmplă pe teren, greșește tot omul în fotbal. Nu stau să dau vina pe unul sau pe altul. Pierdem toți și câștigăm toți. Echipa, în general, mi-a plăcut, mai ales în prima repriză.

Sunt de acord cu analiza. Eu am văzut o primă repriză foarte bună din partea noastră. Au avut și ei ocazii, dar noi am avut situația clară de a face 2-1.

Păcat, pentru că ne-a picat moralul. În minutul 44 am primit acel gol și n-a fost ușor. În general, mi-a plăcut mai mult echipa astăzi decât la Sfântu Gheorghe, în tur.

Asta era schema tactică, să încercăm să-i prindem pe contraatac. Din păcate, golul luat la sfârșitul primei reprize ne-a schimbat moralul. În a doua repriză ei au controlat mai mult jocul, iar după al treilea gol meciul s-a închis”, a spus Cristiano Bergodi după Brann – U Cluj, scor 3-1.