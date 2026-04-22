”Studenții” s-au calificat în finala Cupei României după ce au învins-o pe FC Argeș la Mioveni, la loviturile de departare (1-1, 5-4 d.p.). Acum își așteaptă adversara, dar se gândesc deja la ultimul act al competiției. Radu Constantea, președintele clubului, speră ca echipa sa să-și ia revanșa pentru finala pierdută în 2023, în fața lui Sepsi OSK.

U Cluj, în fața unui sezon istoric: ”Va fi o sărbătoare”

Întrebat despre event, oficialul lui U Cluj preferă să rămână echilibrat, având în vedere că mai sunt cinci etape de disputat în play-off, iar în finala Cupei ”studenții” vor întâlni un adversar tot din ”TOP 6”.

„Ne așteaptă o nouă finală. Sper ca de data această să reușim s-o și câștigăm, dacă ne gândim la ultima finală pierdută la Sibiu, în 2023. Cred că va fi o sărbătoare pentru suporterii noștri și sper să se încheie cu o victorie a noastră.

(n.r. - Ce adversar vă doriți în finală?) Nu mă gândesc, ambele echipe sunt extrem de puternice. Dinamo sau Craiova... nu este mare diferență. (n.r. - Se poate eventul?) Suntem departe, nu ne gândim, prima oară am ajuns în finală și în campionat mai sunt cinci etape, deci nu ne gândim la această posibilitate”, a spus Radu Constantea, pentru Sport.ro.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:

EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.

Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p. EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.

Fără Stanciu și Burcă, dar cu Friday Adams: ”E jucătorul nostru din vară”

În ultima vreme, au apărut informații potrivit cărora U Cluj ar vrea să transfere doi internaționali români în următoarea perioadă de mercato. Nicolae Stanciu (32 de ani) și Andrei Burcă (32 de ani) ar fi în capul listei de transferuri pentru echipa lui Cristiano Bergodi, variantă negată de președintele lui U Cluj.

În schimb, ardelenii s-au înțeles deja cu Friday Adams (23 de ani) de la FC Botoșani, care va deveni liber de contract din vară. Mutarea a fost confirmată și de Valeriu Iftime, încă de la începutul acestui an.

„Nu, sunt jucători care evoluează în campionatul din China, cu salarii foarte mari. La ora actuală, nu putem discuta despre un asemenea nivel, ca Universitatea Cluj să-și permită să se gândească la genul ăsta de jucători. (n.r. - Friday Adams e, până acum, singurul transfer pentru sezonul următor?). Da, da. A semnat deja, e jucătorul nostru din vară”, a spus Radu Constantea, pentru Sport.ro.