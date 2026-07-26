Cristiano Bergodi, reacție dură după eșecul suferit de Universitatea Cluj la Sfântu Gheorghe

Cristiano Bergodi, reacție dură după eșecul suferit de Universitatea Cluj la Sfântu Gheorghe Superliga Cristiano bergodi
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sepsi OSK a învins-o pe Universitatea Cluj cu 1-0 în a doua etapă a Superligii, grație reușitei superbe semnate de Doru Andrei.

TAGS:
Cristiano BergodiUniversitatea ClujSepsi OSK
Din articol

Echipa antrenată de Ovidiu Burcă și-a asigurat prima victorie a sezonului pe teren propriu. Unicul gol al întâlnirii a venit în minutul 22, când Doru Andrei a expediat un șut de excepție din afara careului, lăsându-l fără replică pe portarul Neofytos. Covăsnenii au controlat o bună parte din joc, solicitând o lovitură de pedeapsă în debutul partidei și trecându-și în cont o bară prin Batzula în repriza secundă.

  • Sepsi osk sfantu gheorghe fc universitatea cluj superliga superbet 26072026
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Reacția fermă a lui Cristiano Bergodi

După fluierul final, antrenorul oaspeților s-a arătat vizibil dezamăgit de evoluția echipei sale și a respins scuza că rezultatul ar fi fost cauzat de faptul că a încercat să odihnească mai mulți jucători.

„Nu a fost o prestație bună deloc. Am meritat să pierdem. Nu e asta menajare, nu e menajare. Au jucat cei care erau proaspeți. Nu există. Lukic poate fi o soluție pentru joi, e un jucător foarte important pentru noi. Joi noi avem un meci foarte dificil, dar cel mai important meci era cel cu Sepsi. Sepsi a făcut un joc foarte bun, eu sunt corect. Nici pentru că au jucat alții și că am menajat pe cineva”, a spus Cristiano Bergodi la finalul meciului.

Pentru jucătorii Universității Cluj urmează acum o deplasare complicată în Norvegia, acolo unde vor disputa returul din cupele europene împotriva celor de la Brann Bergen. Partida tur s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate
Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate
ARTICOLE PE SUBIECT
Sepsi - U Cluj 1-0 | Covăsnenii, victorie mare în fața vicecampioanei României
Sepsi - U Cluj 1-0 | Covăsnenii, victorie mare în fața vicecampioanei României
Decizia luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
Decizia luată de U Cluj, după transferul lui Andrei Coubiș în Anglia
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
Andrei Coubiș este noul jucător al lui Lincoln City! U Cluj a făcut anunțul
ULTIMELE STIRI
FK Csikszereda - FCSB 0-2, ACUM pe Sport.ro! GOOL: Dennis Politic înscrie cu mult noroc
FK Csikszereda - FCSB 0-2, ACUM pe Sport.ro! GOOL: Dennis Politic înscrie cu mult noroc
Dan Nistor, indignat după înfrângerea cu Sepsi: „Nu își are rostul”
Dan Nistor, indignat după înfrângerea cu Sepsi: „Nu își are rostul”
Dorinel Munteanu nu mai știe să piardă! Victorie la scor în Valea Domanului
Dorinel Munteanu nu mai știe să piardă! Victorie la scor în Valea Domanului
Cristi Chivu, plătit regește de Inter: unde se află antrenorul român în topul salariilor din Serie A
Cristi Chivu, plătit regește de Inter: unde se află antrenorul român în topul salariilor din Serie A
Cristi Chivu, aproape de un rezultat-șoc! Inter era condusă în minutul 90, după s-a marcat gol după gol
Cristi Chivu, aproape de un rezultat-șoc! Inter era condusă în minutul 90, după s-a marcat gol după gol
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lionel Messi, retras oficial!

Lionel Messi, retras oficial!

Atacantul care l-a impresionat pe Claudiu Niculescu: ”L-aș vedea la FCSB”

Atacantul care l-a impresionat pe Claudiu Niculescu: ”L-aș vedea la FCSB”

Jucătorul de la Dinamo care l-a dat pe spate pe Mircea Rednic: ”De mult n-am mai văzut”

Jucătorul de la Dinamo care l-a dat pe spate pe Mircea Rednic: ”De mult n-am mai văzut”

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Ce transfer a ratat FCSB! Atacantul dorit cu insistență de Becali a „explodat” și e golgheter într-un campionat plin de români

Dinamo - Craiova 5-1 | Echipa lui Nuno Campos, instrucție împotriva campioanei României

Dinamo - Craiova 5-1 | Echipa lui Nuno Campos, instrucție împotriva campioanei României

Atacantul care a reclamat Rapidul la FIFA a rămas din nou fără echipă: „Nu mai este jucătorul nostru”

Atacantul care a reclamat Rapidul la FIFA a rămas din nou fără echipă: „Nu mai este jucătorul nostru”



Recomandarile redactiei
FK Csikszereda - FCSB 0-2, ACUM pe Sport.ro! GOOL: Dennis Politic înscrie cu mult noroc
FK Csikszereda - FCSB 0-2, ACUM pe Sport.ro! GOOL: Dennis Politic înscrie cu mult noroc
Nu e glumă! FCSB, echipă cum nu s-a mai văzut împotriva lui Csikszereda
Nu e glumă! FCSB, echipă cum nu s-a mai văzut împotriva lui Csikszereda
Dorinel Munteanu nu mai știe să piardă! Victorie la scor în Valea Domanului
Dorinel Munteanu nu mai știe să piardă! Victorie la scor în Valea Domanului
L-a refuzat pe Becali și acum e dorit în Golf! Se pregătește oferta pentru golgheter
L-a refuzat pe Becali și acum e dorit în Golf! Se pregătește oferta pentru golgheter
Cristi Chivu, plătit regește de Inter: unde se află antrenorul român în topul salariilor din Serie A
Cristi Chivu, plătit regește de Inter: unde se află antrenorul român în topul salariilor din Serie A
Alte subiecte de interes
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Oficialii lui Rapid au răbufnit la adresa lui Cristiano Bergodi: "Am aflat ce s-a întâmplat. Nu e normal!"
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Victor Angelescu, mesaj important după numirea lui Bogdan Lobonț la Rapid
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
Ioan Ovidiu Sabău anunță întăriri după remiza cu Petrolul: ”Vor veni 2-3 jucători!"
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
"Chiar sunt bătrân!" Chipciu, reacție savuroasă la meciul 300 în Superliga
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
CITESTE SI
Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, apariție incendiară într-o rochie roșie din dantelă după finala Cupei Mondiale | GALERIE FOTO

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate

stirileprotv Cod galben ANM pentru luni. Vijelii, ploi torențiale și grindină în mai multe județe. Harta zonelor afectate

Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

stirileprotv Un pescar din Dolj și-a pierdut viața după ce a intrat în baltă să-și recupereze lansetele. Ce spun pompierii

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UEFA Europa Conference League
FCSB - FK Auda


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!