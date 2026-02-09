Superliga noastră oferă puține meciuri spectaculoase, de calitate, pe parcursul unui sezon. CFR Cluj – Universitatea Cluj a intrat în această categorie, după cum Sport.ro a arătat aici.

Din păcate, fotbalul a fost „umbrit“ de bătaia iscată pe gazon, imediat după fluierul final. Iar de atunci s-a vorbit, aproape nonstop, despre acuze, înjurături și pedepsele care vor fi dictate de Comisia de Disciplină.

Stoichiță: „Nici n-a fost bătaie, a fost împingere“

La acest ultim capitol, ca de obicei, părerile au fost împărțite. Gigi Becali s-a dovedit a fi „talibanul“ care a vorbit despre niște suspendări-record. În timp ce Mihai Stoica a avut un punct de vedere mult mai echilibrat.

Acum, în premieră, cazul a fost comentat și de un oficial al Federației Române de Fotbal. În cadrul intervenției sale, la Digi Sport, Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice) a lăsat de înțeles că, atât Bergodi, cât și Cordea vor avea parte de niște pedepse blânde.

„Ar fi urât să dau în Bergodi. Este o încărcătură extraordinară. De mult nu am mai avut un campionat din acesta, să fie meci de meci o mare miză. Multe echipe sunt cu gândul la play-off. Eu nu-l scuz pe Bergodi, pentru că nu ne e foarte clar nici ce s-a întâmplat între el și Cordea. Uneori, mi se pare că tensiunea pe care o trăiesc acești antrenori îi împinge la astfel de gesturi. Nu sunt de acord cu el, dar nici să-l împușcăm pe Bergodi pentru ce a făcut. Cei de la Comisia de Disciplină să judece conform regulamentului. Cei de acolo trebuie să gândească foarte bine ce fel de persoană este Bergodi, dacă are antecedente, dacă nu are… nici să mă gândesc la nu știu câte luni de zile ca să-l scot din circuit. Poți să-l pedepsești mai aspru dacă recidivează, dar acum… Nici nu a fost bătaie, a fost mai mult o împingere. Este reprobabil ce s-a întâmplat, dar asta este“, a spus Stoichiță.