FOTO Ce a făcut Andrei Cordea la o zi după ce Bergodi i-a înfipt mâna în gât

Ce a făcut Andrei Cordea la o zi după ce Bergodi i-a înfipt mâna în gât Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sâmbătă seară s-a iscat un scandal de proporții imediat după meciul CFR Cluj - ”U” Cluj.

TAGS:
andrei cordeaCFR ClujSuperliga
Din articol

Cristiano Bergodi, antrenorul ”șepcilor roșii”, a mers glonț către Andrei Cordea, fotbalistul vicecampioanei și i-a înfipt mâna în gât. Tehnicianul italian a fost oprit cu greu de cei care au făcut scut.

Bergodi nu a apărut la interviuri după meci, dar a făcut-o Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj. Fostul internațional a avut o răbufnire la adresa italianului și nu s-a abținut de la niciun comentariu.

Ce a făcut Andrei Cordea a doua zi după scandalul cu Bergodi

A doua zi după derby-ul nebun din etapa #26 a Superligii României, disputat pe ”Constantin Rădulescu” din Gruia, Andrei Cordea a mers la Mănăstirea Dumbrava, din apropierea Clujului.

Cordea, suspendat cel puțin două meciuri

Cordea va rata cel puțin următoarele două meciuri ale CFR-ului, cu Rapid (Cupa României) și Hermannstadt (Superliga), din cauza suspendării care va fi stabilită de Comisia de Disciplină și care poate ajunge până la trei etape pentru injurii. În absența lui, Daniel Pancu îl va folosi cel mai probabil pe Meriton Korenica pe flancul drept al atacului.

Cristiano Bergodi riscă și el o sancțiune severă. Potrivit articolului 57 din ROAF, un oficial care agresează sau comite violențe asupra altei persoane pe stadion poate fi suspendat între 1 și 12 luni, ceea ce ar putea însemna până la un an departe de toate meciurile din România.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate
ARTICOLE PE SUBIECT
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi
ULTIMELE STIRI
CSM București, victorie colosală în Champions League: „tigroaicele“ au făcut show în Franța
CSM București, victorie colosală în Champions League: „tigroaicele“ au făcut show în Franța
ACUM: Sassuolo - Inter 0-1 | Tancul Bisseck deschide scorul. Boloca, rezervă
ACUM: Sassuolo - Inter 0-1 | Tancul Bisseck deschide scorul. Boloca, rezervă
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte
Liverpool - Manchester City 0-0, ACUM. Echilibru între giganții Angliei
Liverpool - Manchester City 0-0, ACUM. Echilibru între giganții Angliei
Oțelul Galați – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00: roș-albaștrii, obligați să câștige! Echipele de start
Oțelul Galați – FCSB, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00: roș-albaștrii, obligați să câștige! Echipele de start
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Andrei Cordea, OUT după scandalul cu Dan Nistor și Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Cristiano Bergodi, OUT după bătaia din Gruia?! U Cluj a reacționat oficial

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Momentul zero al finalei Transylvania Open 2026. Finalistă în prima ediție, Simona Halep i-a înmânat trofeul Soranei Cîrstea

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

Andrei Cordea, exces de sinceritate la interviu: ”M-a înjurat de familie și l-am înjurat înapoi tot drumul”

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

A devenit prima campioană din România la Transylvania Open și s-a dus țintă spre lojă: pe cine a salutat Sorana Cîrstea prima dată

"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României

"Racheta" de la FCSB, vândută în străinătate. Suma încasată de campioana României



Recomandarile redactiei
Liverpool - Manchester City 0-0, ACUM. Echilibru între giganții Angliei
Liverpool - Manchester City 0-0, ACUM. Echilibru între giganții Angliei
Surprize înainte de Oțelul - FCSB! Cum arată primul '11' al campioanei
Surprize înainte de Oțelul - FCSB! Cum arată primul '11' al campioanei
ACUM: Sassuolo - Inter 0-1 | Tancul Bisseck deschide scorul. Boloca, rezervă
ACUM: Sassuolo - Inter 0-1 | Tancul Bisseck deschide scorul. Boloca, rezervă
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte
Cine cântă în spectacolul din pauza Super Bowl. Evenimentul e LIVE pe VOYO, în această noapte
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“
Ce îl sperie pe israelianul Ofri Arad după transferul în România, la FCSB: „Încă n-am uitat!“
Alte subiecte de interes
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

stirileprotv Se întorc ninsorile în România. ANM avertizează că temperaturile vor ajunge la -15 grade. Zonele afectate

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

stirileprotv SUA vor mineralele rare ale României. Ce zăcăminte critice ar fi de oferit în schimbul investițiilor de miliarde

O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

stirileprotv O româncă a desfigurat un bărbat într-un bar din Italia. A primit 8 ani de închisoare și ar putea plăti o despăgubire uriașă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!