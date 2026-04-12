„Câinii” au deschis scorul prin Alexandru Pop în minutul 23, iar „feroviarii” au egalat prin Sheriff Sinyan în minutul 38.

Mesajul lui Zeljko Kopic, după CFR Cluj - Dinamo

La finalul confruntării, Zeljko Kopic, antrenorul „câinilor roșii”, s-a arătat nemulțumit doar din cauza rezultatului final. Kopic a apreciat că elevii săi meritau victoria.

„Sunt satisfăcut de evoluția echipei, de situațiile pe care ni le-am creat. Nu sunt mulțumit de rezultat. Meritam toate punctele pentru ce s-a întâmplat pe teren.

CFR a scos de două ori mingea de pe linia porții. Am jucat bine, am avut o mulțime de ocazii. Discutăm tot timpul că începe un nou capitol, un nou joc și trebuie să avem grijă.

Este vorba de responsabilitate și concentrare la faze fixe. Echipa a jucat bine, am încercat să împingem jocul. Suntem nefericiți doar din cauza rezultatului final.

Întotdeauna vorbim că avem o echipă. Pentru mine nu este o surpriză Karamoko. Sunt mulțumit și de evoluția lui Mazilu, s-a apropiat de ce avem nevoie. Musi a intrat bine, și Danny Armstrong. Avem un potențial foarte mare când avem lotul întreg.

Pușcas s-a alăturat mai târziu. Echipa se prezintă bine la cum arată locul acum. Trebuie să motivez jucătorii și să îi împingem la limită. Toți din noi putem să ne simțim bine în seara asta. Am avut o personalitate bună.

Toate meciurile care urmează sunt importante. Sper să ne descurcăm cât mai bine în ambele competiții”, a declarat Zeljko Kopic, la flash-interviuri.

Echipele utilizate

Al. Roşca – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Ţicu 69') - Alberto Soro (D. Armstrong 69'), Gnahore, C. Cîrjan – Mazilu (Al. Musi 56'), Al. Pop (G. Puşcaş 57'), Karamoko (Milanov 90'). Antrenor: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Huja 72' / C. Cîrjan 72'
Arbitri: Marian Barbu - Mihai Marica, Imre Bucsi
Arbitri VAR: Florin Andrei - Marius Omuţ

CFR se află pe locul 4 în play-off, cu 31 de puncte, la cinci puncte de cele două echipe aflate în frunte, „U” Cluj şi Universitatea Craiova. Dinamo are 28 de puncte şi e pe locul 6, iar titlul este un obiectiv extrem de îndepărtat.