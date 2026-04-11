Miliardarul Igor Surkis, patronul celor de la Dinamo Kiev, nu a putut fi prezent la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui Mircea Lucescu.

Patronul lui Dinamo Kiev s-a îmbolnăvit, însă cu toate acestea o delegație venită din partea clubului ucrainean a ajuns la București unde a adus și o coroană de flori din partea clubului la care a activat Lucescu.

La primul meci disputat după trecerea în neființă a lui Lucescu, Dinamo Kiev i-a adus un omagiu superb antrenorului. În partida cu Metalist, jucătorii lui Dinamo Kiev au apărut îmbrăcați în tricouri cu chipul legendarului antrenor. La această inițiativă s-au alăturat însă și cei de la Metalist Harkov.

”Jucătorii lui Dynamo au intrat astăzi pe teren purtând tricouri speciale în memoria lui Mircea Lucescu.

Inițiatorul acestei acțiuni a fost FC Dinamo Kiev, care a onorat contribuția remarcabilului antrenor, ce a lăsat o amprentă puternică asupra vieții clubului și a întregului fotbal ucrainean.

Metalist 1925 a susținut gestul, aducând un omagiu personalității lui Mircea Lucescu și alăturându-se în comemorarea sa.

Să ne amintim. Cu respect. Mulțumim, Mister”, a fost mesajul postat pe Facebook de Dinamo Kiev.