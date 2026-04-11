GALERIE FOTO Decizia luată de Dinamo Kiev după ce Igor Surkis a absentat de la funeraliile lui Mircea Lucescu

Moartea lui Mircea Lucescu a cutremurat lumea fotbalului și multe cluburi de top și personalități marcante din sportul rege s-au înghesuit să îi aducă un ultim omagiu legendarului antrenor.

Miliardarul Igor Surkis, patronul celor de la Dinamo Kiev, nu a putut fi prezent la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu marelui Mircea Lucescu. 

Decizia luată de Dinamo Kiev în memoria lui Mircea Lucescu

Patronul lui Dinamo Kiev s-a îmbolnăvit, însă cu toate acestea o delegație venită din partea clubului ucrainean a ajuns la București unde a adus și o coroană de flori din partea clubului la care a activat Lucescu.

La primul meci disputat după trecerea în neființă a lui Lucescu, Dinamo Kiev i-a adus un omagiu superb antrenorului. În partida cu Metalist, jucătorii lui Dinamo Kiev au apărut îmbrăcați în tricouri cu chipul legendarului antrenor. La această inițiativă s-au alăturat însă și cei de la Metalist Harkov.

Jucătorii lui Dynamo au intrat astăzi pe teren purtând tricouri speciale în memoria lui Mircea Lucescu.

Inițiatorul acestei acțiuni a fost FC Dinamo Kiev, care a onorat contribuția remarcabilului antrenor, ce a lăsat o amprentă puternică asupra vieții clubului și a întregului fotbal ucrainean.

Metalist 1925 a susținut gestul, aducând un omagiu personalității lui Mircea Lucescu și alăturându-se în comemorarea sa.

Să ne amintim. Cu respect. Mulțumim, Mister”, a fost mesajul postat pe Facebook de Dinamo Kiev.

Rinat Ahmetov: ”Oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur!”

Spre deosebire de Igor Surkis, Rinat Ahmetov și-a făcut apariția la Arena Națională și l-a omagiat pe Mircea Lucescu. Patronul de la Șahtior Donețk a vorbit la superlativ despre antrenorul român, dar și despre familia acestuia.

"Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună.

I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă. Nu numai fizic, ci și ca spirit. 

Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top cu o reputație excelentă. 

A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu", a spus Rinat Ahmetov

