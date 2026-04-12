Dinamo a fost interesată de Ianis Hagi, după cum a povestit chiar Cristi Borcea, fostul patron al clubului din Ștefan cel Mare.

Omul de afaceri a dezvăluit că îl apreciază foarte mult pe internaționalul român, pe care îl consideră „unul dintre puținii jucători de valoare pe care îi mai are România”.

În același timp, Borcea a rememorat și momentul în care a încercat să-l aducă pe Ianis la Dinamo, încă din perioada junioratului.

Ofertă pentru Ianis Hagi de la Dinamo!

Potrivit acestuia, a oferit nu mai puțin de 200.000 de euro pentru transferul lui Ianis Hagi de la Viitorul, când jucătorul avea doar 13-14 ani, însă mutarea nu s-a realizat.

”Ianis Hagi este unul dintre puținii jucători de valoare pe care-i mai are România. Și el a fost, este convocat pe bune. Dacă nu se accidenta, juca la o echipă mare de tot. De fiecare dată când a venit la națională a făcut ceva, gol, pasă de gol.

Pe acest copil îl cunosc de mic. A fost în clasă cu Patrick (n.r. fiul cel mare al lui Borcea), venea cu bunicul lui din partea mamei, erau meciuri de fotbal la colegiu, iar eu mă duceam să-l văd pe al meu.

Ianis era în pantaloni scurți, nu conta, ploua, ningea, juca la toate grupele de copii... Ianis a muncit foarte mult. Eu am vrut să-i dau 200.000 de euro lui Hagi ca să-l transfer pe Ianis de la Viitorul, pe când avea 13 sau 14 ani.

Ianis a trăit pentru fotbal. Juca 6-7 ore pe zi la toate grupele, încontinuu. Totul este despre fotbal la el”, a dezvăluit Cristi Borcea, conform gsp.

În prezent, Ianis Hagi evoluează la Alanyaspor, după experiențe la cluburi precum Rangers, Fiorentina, Genk sau Alaves. În actualul sezon, mijlocașul român a adunat 26 de meciuri, în care a marcat cinci goluri și a oferit două pase decisive.

În cariera sa din România, Ianis a evoluat doar pentru Viitorul, unde a strâns 92 de meciuri, 24 de goluri și 14 assisturi, înainte de transferul la Genk în 2019, pentru 4,7 milioane de euro.