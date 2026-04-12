Dinamo a terminat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 1-1, cu CFR Cluj, în etapa a patra din play-off-ul Superligii.

Filmul meciului CFR Cluj - Dinamo 1-1

Dinamo a început bine meciul de la Cluj şi Karamoko a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 4. Alberto Soro l-a încercat şi el pe portarul gazdelor, dar Mihai Popa a prins mingea şutată de spaniol. CFR a răspuns prin Cordea, însă şutul din opt mectri al acestuia a fost respins din faţa porţii, în minutul 15. Scorul a fost deschis de oaspeţi, în minutul 23, de oaspeţi, prin Alexandru Pop, din pasa lui Cătălin Cîrjan. Djokovic a trimis mingea în plasă, în minutul 34, dar reuşita a fost anulatp pentru o poziţie de ofsaid, însă patru minute mai târziu Korenica a executat o lovitură liberă din lateral stânga, Alexandru Roşca a repins, iar Sinyan a egalat cu un şut din apropierea careului mic.

Dinamo a trecut pe lângă gol în minutul 51, când şutul lui Alexandru Pop a fost respins de Popa, iar Karamoko a trimis peste poartă în minutul 56. Ultimele două ocazii importante ale meciului au aparţinut tot oaspeţilor, Huja scoţând de pe linia porţii mingea trimisă de Armstrong cu o lovitură de cap în minutul 85, iar Braun trimiţând afară în aceiaşi manieră mingea pe care scria gol, expediată spre poarta gazdelor de Cîrjan.

CFR Cluj – Dinamo s-a încheiat 1-1, un egal care nu ajută nici una dintre cele două echipe, scrie news.ro.

