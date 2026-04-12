Cele două formații își dau întâlnire pe stadionul „Dr Constantin Rădulescu” din Cluj în cadrul etapei #4 din play-off-ul Superligii.

La momentul redactării acestui articol gazdele ocupă locul al patrulea în clasament cu 30 de puncte. CFR Cluj a obținut până acum două înfrângeri și o victorie și are un golaveraj de -2.

La poli opuși, Dinamo ocupă ultimul loc în play-off fără victorie obținută, cu 27 de puncte venite dintr-un egal și două înfrângeri.

În cazul în care „câinii” vor fi victorioși astăzi, vor trece în clasament peste CFR Cluj, chiar dacă vor fi la egalitate de puncte.

De ce? Trupa din Ardeal a fost singura din primele șase care a încheiat sezonul regular cu număr impar de puncte, deci singura care a beneficiat de rotunjire în grupa de campionat.