Ce a făcut Ngezana la primul meci al Africii de Sud! Decizie surprinzătoare

Alexandru Hațieganu
Siyabonga Ngezana a fost chemat la naționala Africii de Sud pentru meciurile de la Cupa Africii.

Africa de Sud s-a impus în meciul amical cu a doua echipă a Ghanei, scor 1-0, în urma reușitei lui Sipho Mbule din minutul 57.

Siyabonga Ngezana s-a aflat în lotul echipei „Bafana Bafana” pentru acest meci de pregătire de dinaintea Cupei Afiricii.

Ngezana nu a prins niciun minut în amicalul cu Ghana B

Fotbalistul FSCB-ului a efectuat primele antrenamente cu național Africii de Sud, după ce a plecat de la București, imediat după meciul nebun de joi seară în care roș-albaștrii s-au impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord. Primul gol al lui FCSB a fost marcat chiar de Ngezana.

Din anumite motive, fundașul central nu a prins niciun minut în amicalul cu Ghana B de marți, conform kickoff.com.

Selecționerul l-a lăsat pe bancă pe fotbalistul FCSB-ului, iar motivele ar putea fi legate oboseala jucătorului sau de o mică accidentare - VEZI cum a apărut Ngezana după victoria cu Feyenoord din Europa League.

Echipa de start a Africii de Sud din amicalul cu Ghana B:

Africa de Sud: Goss, Matuludi, Ndamane, Sibisi, Modiba, Mbatha, Aubaas, Mbule, Nkota, Moremi, Makgopa

Rezerve: Chaine, Williams, Mbokazi, Kabini, Ngezana, Mudau, Mokoena, Appollis, Mokwana, Mofokeng

