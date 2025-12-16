Ce a făcut Ngezana la primul meci al Africii de Sud! Decizie surprinzătoare

Africa de Sud s-a impus în meciul amical cu a doua echipă a Ghanei, scor 1-0, în urma reușitei lui Sipho Mbule din minutul 57.

Siyabonga Ngezana s-a aflat în lotul echipei „Bafana Bafana” pentru acest meci de pregătire de dinaintea Cupei Afiricii.



Ngezana nu a prins niciun minut în amicalul cu Ghana B



Fotbalistul FSCB-ului a efectuat primele antrenamente cu național Africii de Sud, după ce a plecat de la București, imediat după meciul nebun de joi seară în care roș-albaștrii s-au impus cu 4-3 în fața lui Feyenoord. Primul gol al lui FCSB a fost marcat chiar de Ngezana.

Din anumite motive, fundașul central nu a prins niciun minut în amicalul cu Ghana B de marți, conform kickoff.com.