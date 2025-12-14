Înainte de startul turneului, s-a declanșat un scandal monstru la naționala Bafana Bafana.

Hugo Broos, acuzat de rasism și sexism

Selecționerul Belgian Hugo Broos a fost acuzat de racism și sexism, după ce a fost enervate la culme de fundașul Mbekezeli Mbogazi, care nu s-a prezentat la timp la reunirea echipei. Fotbalistul a pierdut avionul și nu a mai ajuns la timp în Johannesburg.

Broos și-a criticat jucătorul în mod public și a trimis săgeți și către agenta care îl reprezintă.

”Mi-au trimis un mesaj cu o scuză jalnică, o scuză foarte jalnică, în care mi-au explicat de ce a pierdut zborul și nu o să vă spun care este scuza respectivă, dar e o prostie. Și e și mai rău că clubul îl protejează pe jucător în ciuda comportamentului său neprofesionist. E un băiat de culoare, dar va pleca din biroul meu alb la față, pentru că nu pot accepta așa ceva.

Știu de ce se întâmplă toate astea. Deodată fotbalistul se crede o vedetă, iar această femeie drăguță este agentul lui și crede că se pricepe la fotbal. Dacă ar fi fost puțin mai deșteaptă, ar fi așteptat până după Cupa Africii pe Națiuni și chiar până după Cupa Mondială ca să primească oferte de la alte echipe. Ce va face el la Chicago? Nici măcar nu este o echipă de top în Statele Unite. Nu este o alegere bună”, a spus Hugo Broos.

După ce a fost criticat public în presă și pus la zid de sud-africani, Hugo Broos a revenit cu noi declarații care a transmis că nu a intenționat să își jignească jucătorul.

”Este regretabil faptul că mustrarea mea fermă la adresa comportamentului jucătorului și comentariile ulterioare au fost interpretate greșit ca fiind rasism și sexism. Mă delimitez de orice acuzație de rasism și sexism”, a transmis Broos.

