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Viceprimarul comunei Apold, Angela Stan, a dezvăluit că fostul „închizător” Gabi Mureșan a suferit un infarct înaintea înecului în urma căruia și-a pierdut viața la 44 de ani.

Cauza morții lui Gabi Mureșan

Gabi Mureșan a decedat pe 8 iulie. El s-a înecat într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

„Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a dezvăluit Angela Stan, viceprimarul comunei Apold, conform fanatik.ro.

Rezultatele autopsiei

Mai mult decât atât, autopsia a relevat faptul că fostul mijlocaș defensiv a avut probleme cardiace pe care el și familia sa nu le cunoșteau, potrivit România TV. Din acest motiv s-a produs infarctul și, ulterior, înecul.

Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum, duminică, pe 12 iulie. El a fost înmormântat în comuna Apold, unde era primar de aproape șase ani.

Gabi Mureșan a fost condus pe ultimul drum în comuna Apold

Sute de oameni, printre care membri ai familiei, foști colegi, oficiali și localnici, au venit să-i aducă un ultim omagiu celui care s-a stins din viață la doar 44 de ani.

Fostul fotbalist și primar al comunei Apold a murit după ce s-a înecat într-un lac aflat între localitățile Saeș și Apold. DETALII AICI.

Ceremonia de înmormântare a avut loc duminică, la Apold. Zeci de coroane au fost depuse în memoria fostului fotbalist, iar slujba a fost oficiată de un sobor format din 30 de preoți. Lângă sicriu s-au aflat soția sa, Daniela, și cei doi fii.

Gabi Mureșan a rămas în istoria lui CFR Cluj, alături de care a cucerit trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe.

De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș, iar pentru naționala României a adunat nouă selecții.