Fostul mijlocaș al ”feroviarilor” s-a înecat într-un lac din Mureș, în apropierea localității unde era primar.

Daniel Iftodi, după moartea lui Gabi Mureșan: ”Pentru mine e o durere foarte mare!”

Vestea cutremurătoare i-a șocat pe apropiați, dar și pe foștii săi colegi de la echipele la care a jucat de-a lungul carierei.

Daniel Iftodi, fost fotbalist la Gloria Bistrița, Steaua, Dinamo și Rapid, este cel care l-a dus pe Gabi Mureșan la Gloria Bistrița pentru a fi legitimat.

Pe cei doi îi lega o prietenie veche și, în exclusivitate pentru Sport.ro, Daniel Iftodi a rememorat momentul în care l-a întâlnit pentru prima dată pe Gabi Mureșan și a vorbit cu mari emoții despre trecerea în neființă a fostului fotbalist.

Daniel Iftodi: "M-a sunat Pădureanu, eu eram în drum spre Bistrița și m-am întors să îl iau de la Sighișoara. Eram cu nevastă-mea, era un puști, dar, când l-am văzut, nu încăpea în mașină, era prea înalt. Am zis: <<Mamă, unde îl bag pe ăsta?>"

”Eu l-am luat atunci când s-a legitimat prima dată, eram în drum spre Bistrița și m-am întors înapoi, eram cu nevastă-mea în mașină, eram pe la Târgu Mureș și m-am întors înapoi la Sighișoara ca să îl iau. L-am dus la Bistrița să fie legitimat și să semneze pentru Bistrița. Pentru mine este o durere foarte mare, am fost foarte buni prieteni.

Eu l-am adus la Bistrița și l-am legitimat. Pentru mine e o durere foarte mare. Nu e o pierdere doar pentru fotbalul românesc, sunt și alți fotbaliști care s-au dus, dar mie mi-a fost foarte apropiat, l-am luat să semneze pentru Bistrița, când el era un copil.

M-a sunat Pădureanu, eu eram în drum spre Bistrița și m-am întors să îl iau de la Sighișoara. Eram cu nevastă-mea, era un puști, dar, când l-am văzut, nu încăpea în mașină, era prea înalt. Am zis: <<Mamă, unde îl bag pe ăsta?>>. Noroc că eram cu Jeep-ul, dacă eram cu o mașină mai mică, nu încăpea.

Pentru mine, este o veste foarte.... deci nu îmi venea să cred, și la vârsta asta, dar și la orice vârstă, când pierzi un jucător, un prieten... Viața merge mai departe și trebuie să trecem peste. Condoleanțe familiei”, a declarat Daniel Iftodi pentru Sport.ro.

Dealul Mare Sighișoara, Gloria Bistrița, ACS Sovata, Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș sunt echipele la care a evoluat Gabi Mureșan în cariera sa.