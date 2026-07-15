Kosovarul Drilon Hazrollaj a fost transferat de Rapid în vara anului trecut, când Dan Șucu le-a plătit celor de la FC Malisheva aproape un milion de euro.

Drilon Hazrollaj negociază cu FK Tirana

În tricoul Rapidului, Hazrollaj, pe care kosovarii îl numeau ”Messi din Kosovo”, a bifat doar 14 meciuri, majoritatea din postura de jucător de rezervă, și nu a reușit să contribuie cu goluri sau pase decisive.

Extrema în vârstă de 22 de ani nu s-a bucurat de prea multe șanse sub comanda lui Costel Gâlcă și acum se gândește deja să plece de la Rapid, chiar dacă contractul semnat cu Rapid va expira abia în 2028.

Conform jurnalistului Mantho Prokopi, Hazrollaj este aproape să semneze cu KF Tirana. Se pare că giuleștenii sunt dispuși să îl cedeze pe kosovar, care în aceste momente negociază detaliile contractului cu formația din Albania.