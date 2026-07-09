Fostul campion cu CFR Cluj, care a devenit primar în Apold, comuna sa natală, după ce și-a agățat ghetele în cui, s-a stins din viață la doar 44 de ani.

Vestea a venit ca un cutremur în fotbalul românesc. CITEȘTE AICI: Cine a fost Gabi Mureșan.

Viceprimarul din Apold a reacționat după ce Gabi Mureșan s-a stins din viață: ”Obișnuia să facă asta în fiecare seară”

Angela Stan, viceprimarul din Apold, a evidențiat că Mureșan avea în proprietate un lac între două localități din Mureș, unde mergea des. Astfel că, locul în care s-a stins din viață îi era extrem de cunoscut.

El a făcut infarct în timp ce se afla în apă. Din 2020 era primar în Apold.

”Avea un lac în comună, proprietatea lui. Atât de frumos era acolo, nici nu îi trebuia concediu. Atât de liniște era. Obișnuia să facă în fiecare seară saună și pe urmă să facă baie în lac. A făcut infarct și asta a fost. O tragedie.

Are un băiat de 17 ani care îi călca pe urme cu fotbalul și băiețelul de 10 ani pe care îl iubeau atât de mult, fericirea lor. A făcut infarct și suntem șocați, întreaga comunitate”, a spus viceprimarul din Apold, Angela Stan, potrivit fanatik.

De la 19:00, CFR Cluj a deschis tribuna 1 de pe ”Constantin Rădulescu”. Oamenii îi pot aduce un omagiu lui Gabi Mureșan, care a câștigat trei titluri, trei cupe și două supercupe în Gruia.

Gabi Mureșan, în 2022: ”Cea mai frumoasă amintire? Titlul câștigat în 2008”

La finalul anului 2022, Gabi Mureșan a spus într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro care au fost cele mai plăcute amintiri din cariera sa de fotbalist. Toate sunt legate de CFR Cluj!

Nu lipsesc victoria de la Roma (2-1, cu golurile marcate de Culio), primul titlu din istoria CFR-ului, câștigat pe terenul rivalei U Cluj și victoria istorică a ardelenilor pe Old Trafford cu Manchester United, în Champions League.

„Una ar fi victoria de la Roma. Prima, dintre toate trei, ar fi titlul câștigat pe terenul lui U Cluj, primul titlu câștigat de CFR. Pot să zic că și victoria de pe Old Trafford, chiar dacă am rămas cu gust amar că nu am reușit să ne calificăm mai departe, deși am făcut zece puncte”, spunea Mureșan.