Spania s-a calificat deja în ultimul act al competiției de peste ocean după ce a învins Franța cu scorul de 2-0. În cealaltă semifinală, se vor înfrunta campioana mondială en-titre și Anglia.

CFR Cluj a pus ochii pe unul dintre jucătorii care au evoluat în această vară la Mondial

Potrivit Fanatik, clubul patronat de Ioan Varga a trimis o ofertă pentru Hossam Abdelmaguid, fundașul central de la naționala Egiptului, una dintre surprizele plăcute ale turneului final.

Abdelmaguid a bifat două meciuri la Cupa Mondială, în victoria Egiptului cu Noua Zeelandă, scor 3-1, și, în șaisprezecimi, cu Australia.

Golul marcat de Hossam Abdelmaguid la loviturile de departajare a calificat naționala Egiptului în optimile de finală.

Fundașul central este legitimat la Zamalek, iar transferul la CFR Cluj ar reprezenta prima sa aventură în afara Egiptului.