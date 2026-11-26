Dudu Georgescu a murit la 76 de ani, în Canada, dar cauza decesului său ar fi în continuare suspectă, după ce în abdomenul fostul fotbalist ar fi fost găsit un cuțit.

Fostul mare atacant a fost găsit fără suflare într-un apartament din Toronto în care locuia cu chirie alături de soția lui, Marina.

Cornel Dinu, elogiu pentru Dudu Georgescu: „E greu de crezut că se vor mai naște astfel de jucători”

Coleg la Dinamo al lui Dudu Georgescu, Cornel Dinu a vorbit pentru PRO TV despre ce înseamnă pentru fotbalul românesc pierderea fostului mare atacant.

Dinu l-a comparat pe câștigătorul a două ghete de aur cu Harry Kane și Erling Haaland și i-a scos în evidență calitățile greu de negat.

„A fost unul dintre cei care, atunci când au venit la Dinamo, de la Reșița, așa cum era obiceiul atunci, jucătorii care dădeau randament foarte bun ajungeau la Dinamo și la Steaua, au confirmat imediat. Am fost cel care a ajutat cumva jocul echipei ca să avem într-adevăr un golgheter cum era Dudu Georgescu. Nu întâmplător, el a venit în 1973 la Dinamo, iar în '75, când a câștigat Gheata de Aur, a marcat vreo 40 de goluri, în timp ce celălalt vârf de atac pe care îl aveam, Dumitrache, marcase vreo 20 și ceva. Împreună, marcaseră peste trei sferturi din golurile lui Dinamo în campionatul respectiv.

(n.r. – Se va mai naște un jucător cu calitățile lui Dudu Georgescu?) E greu de spus. Dudu Georgescu, la fel ca Dumitrache și Piți Varga, cel care a fost, de fapt, emblema atacantului de mare capacitate de la Dinamo, nu era doar un jucător care lovea foarte bine balonul, ci avea mai ales o detentă extraordinară, prin care rămânea suspendat în aer. După ce apărătorii cădeau, el practic mai rămânea sus cât era suficient ca să lovească mingea cu capul și să o trimită în poartă. Plutea pur și simplu în aer. E greu de crezut că se vor mai naște astfel de jucători. Dintre fotbaliștii care mai au o asemenea calitate la ora actuală, cred că sunt doar Kane (n.r. – Harry Kane) și Haaland (n.r. – Erling Haaland).”