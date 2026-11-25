Legendarul atacant al lui Dinamo a murit în Canada, în circumstanțe bizare. Deocamdată trupul neînsuflețit al dublului câștigător al ”Ghetei de Aur” nu a putut fi adus în țară.

FRF va sprijini demersul pentru repatrierea trupului neînsuflețit al lui Dudu Georgescu

Ca trupul marelui fotbalist să fie repatriat, familia ar trebui să plătească aproximativ 15.000 de euro.

FRF a anunțat, însă, că va susține demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al legendarului dinamovist. FRF este în strânsă legătură cu clubul Dinamo și, în momentul de față, este așteptat răspunsul familiei.

”Federația Română de Fotbal își exprimă întreaga disponibilitate de a sprijini demersurile pentru repatrierea trupului neînsuflețit al legendarului Dudu Georgescu.

Alături de FRF sunt toate autoritățile publice competente, împreună cu care s-au inițiat deja procedurile instituționale necesare. Totodată, Federația Română de Fotbal colaborează strâns cu Dinamo, clubul la care fostul mare internațional a obținut cele mai mari performanțe din carieră, pentru atingerea unui deziderat comun: aducerea în țară a lui Dudu Georgescu și înmormântarea lui cu cinste.

În aceste momente, se fac eforturi susținute pentru a lua legătura cu familia, iar dacă dorința apropiaților este ca acesta să revină acasă, FRF va acorda tot sprijinul necesar pentru ca Dudu Georgescu să își găsească odihna veșnică în România, alături de cei care l-au iubit și apreciat”, a anunțat FRF.