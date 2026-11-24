Vestea dispariției legendarului atacant a fost discutată și în studioul emisiunii VOYO SPORT LIVE, unde Răzvan Raț și Ciprian Marica au transmis condoleanțe și au vorbit despre moștenirea lăsată de fostul atacant.

Răzvan Raț: „Spre rușinea mea, nu am văzut prea multe imagini cu el pe teren”

Raț a recunoscut că nu a avut ocazia să îl urmărească pe Dudu Georgescu în timpul carierei, însă știe foarte bine ce a reprezentat acesta pentru fotbalul românesc.

„Imaginați-vă că noi nu știm foarte multe, doar din povești, statistici și așa mai departe. Sincer, poate spre rușinea mea, nu am văzut prea multe imagini cu Dudu Georgescu pe teren. Mai departe, cu siguranță știm foarte bine din presă, din tot ce am citit, anvergura lui. Nu poți să fii decât trist”, a spus Răzvan Raț.

Ciprian Marica: „Din păcate, ne cam părăsesc legendele!”

La rândul său, Ciprian Marica a amintit cifrele remarcabile ale fostului atacant și a vorbit despre dispariția tot mai multor legende ale fotbalului românesc.

„Ce pot să spun e că știu de dânsul, o legendă a lui Dinamo, peste 200 de goluri marcate, Gheata de Aur în '75 și '77, cifre remarcabile. Mă uitam că și la echipa națională are 21 de goluri în 40 de partide, ceea ce este foarte bine. Din păcate, ne cam părăsesc legendele, nu i-am prins pe acești oameni. Pentru că era și plecat în Canada de foarte mult timp, nu mai știam de dânsul ce și cum. Ce mă bucură, pe de altă parte, e că legendele lui Dinamo merg la meciuri, au loja lor. Sigur, dânsul era departe, dar mă bucur că clubul are grijă cumva de ei, vin la meciuri, sunt prezenți și, de fiecare dată când vin acolo, mă bucur să îi văd. Păcat că unul dintre ei, și foarte important, dispare!”, a spus și Ciprian Marica.