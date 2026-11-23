Am aflat mai târziu că între 1974 și 1978, timp de patru sezoane, a înscris 135 de goluri în 127 de meciuri de campionat, adică o eficiență și o constanță nepământene, pe care le-am văzut mai apoi la Messi, Cristiano Ronaldo sau Lewandowski.

Era stăpânul careurilor adverse și călăul portarilor. Lovitura sa de cap devastatoare și simțul extraordinar al golului îl făceau de temut . Aproape orice minge care îi venea sus se ducea învârtindu-se, cu forță, în plasa porții. I s-ar fi putut spune atunci Dum-Dum Georgescu.

Știu, comparația poate este un pic deplasată, dar privind doar cifrele, Dudu are chiar cea mai bună medie dintre acești mari golgheteri. În sezonul în care a înscris 47 de goluri în 31 de partide din Divizia A (1976-1977), a avut o medie de 1,52 de goluri per joc! Când i-a depășit recordul de 47, înscriind de 50 de ori într-un sezon (2011-2012, în 37 de meciuri), Messi a avut o medie de 1,35 de goluri per meci. Lewandowski s-a apropiat și mai mult de Dudu: medie de 1,41 reușite per joc (41 de goluri în 29 de meciuri) în 2020-2021. Bineînțeles, trebuie să ținem cont și de diferențele dintre campionate și epoci.

Valoare de necontestat

Mai e și discuția despre cele cinci goluri marcate de Georgescu în ultima etapă din 1977, în acel 5-0 cu Reșița. Exact câte îi trebuiau pentru a depăși recordul european al lui Héctor Yazalde. S-au ridicat destule semne de întrebare în privința prestației adversarilor. Dar Dudu a dat goluri importante și în cupele europene, deci valoarea lui era de necontestat: cinci goluri în patru meciuri jucate în sezonul 1973-1974 al Cupei Campionilor Europeni, patru goluri în două dispute în sezonul 1979-1980 al Cupei UEFA și golul de 1-0 din victoria istorică reușită de Dinamo împotriva puternicei Inter Milano în 1981, în turul II al Cupei UEFA. Mai mult, Dudu a centrat și la golul calificării, înscris de Orac în prelungiri!

Și dacă tot nu v-am convins că Dudu Georgescu a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria lui Dinamo și chiar a României, iată alte câteva cifre relevante: patru titluri de campion și o Cupă a României în tricoul „roș-albilor”, patru titluri consecutive de golgheter al primei divizii de la noi (1975, 1976, 1977, 1978), două Ghete de Aur ale Europei (1975 și 1977), Fotbalistul român al anului 1976!

Cel mai bun marcator din istoria lui Dinamo, cu 234 de goluri în 297 de meciuri disputate în toate competițiile. Golgheterul all-time al primei divizii din România, cu 252 de reușite în 371 de partide. 21 de goluri în 40 de meciuri pentru naționala României.

Dar, cu toată aura asta glorioasă, Dudu Georgescu n-a primit din partea lui Dinamo prețuirea pe care o merita. El însuși o spunea într-un interviu pentru ProSport în 2019: „Dinamo mi-a întors spatele”. Simțea că toate performanțele lui, toate golurile lui au fost împachetate și puse într-un colț de magazie.

Uneori, am impresia că suntem un popor de fraieri, și nu mă refer doar la sport sau la fotbal, ci în general, în societate. Avem o plăcere sadică să ne îngropăm oamenii de valoare, să le minimalizăm meritele și să-i trimitem în groapa istoriei.

Prostie și nesimțire

Întorcându-mă la marele atacant, să ai în patrimoniu un astfel de nume, cu asemenea performanțe și să-l dai uitării, nu e dovadă numai de prostie, ci de nesimțire și de batjocorire a propriului club. Eu cred că Dudu Georgescu ar trebui pus pe sigla lui Dinamo. Are atâtea goluri și atâtea meciuri memorabile, a scris atâtea povești în istoria clubului, încât poate fi considerat un simbol care trebuie să fie cunoscut și de tinerii dinamoviști.

Dinamo, sub oricare dintre patronaje și conduceri, ar fi trebuit să-l aducă pe Dum-Dum Georgescu în fața noilor generații, să-l facă prezent în viața acestora, să-l roage să povestească și să transmită spiritul „câinilor roșii” de altădată, seriozitatea și performanțele lui și ale clubului.

În 2014, patronul de atunci al clubului din Ștefan cel Mare, Ionuț Negoiță, îl implică pe Dudu într-un proiect de imagine și îi înmânează, în fața camerelor de televiziune, cheile unui apartament cu trei camere. Fostul mare atacant izbucnește în plâns, emoționat de gest. Soția lui avea să povestească ulterior că n-au locuit nici măcar o zi în acel apartament și că nu au primit niciun document care să le garanteze vreun drept asupra locuinței.

Pleacă dezamăgit din nou în Canada, unde avea să-și găsească sfârșitul, departe de Dinamo și de fotbalul românesc căruia îi dăruise atât de mult.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!