Partida Brighton - Craiova, din runda a 4-a a fazei ligii din Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii dispută a doua partidă în deplasare din faza ligii de Conference League, competiție în care se află pe locul opt după trei meciuri disputate și au șapte puncte.

Rodion Cămătaru: „Am cea mai mare încredere”

Legendarul atacant al Universității Craiova a vorbit despre duelul din deplasare cu Brighton și s-a arătat încrezător.

Rodion Cămătaru este de părere că oltenii pot pleca neînvinși de pe „Falmer Stadium”, chiar dacă vor întâlni una dintre cele mai în formă echipe din Premier League.

„Eu zic că pot obţine un rezultat bun. Noi, contra echipelor engleze, întotdeauna am avut probleme, pentru că în Anglia se practică un alt fotbal, mult mai fizic. Noi suntem mai latini, ne place să jucăm cu mingea. Îmi amintesc şi de meciurile noastre, când am jucat la Leeds, a fost la fel.

Craiova vine după un parcurs foarte bun, are multă încredere şi eu cred că va scoate un rezultat bun la Brighton.

Să fie liniştiţi! Sunt convins că meciul va fi foarte bine pregătit de antrenor, iar jucătorii vor avea parte de concentrare şi vor fi foarte bine motivaţi psihic şi mental. Am cea mai mare încredere că nu vor pierde la Brighton.

Eu aşa văd lucrurile, dar fotbalul este foarte imprevizibil. Ne pot da şi cu terenul în cap”, a declarat Rodion Cămătaru, conform Orange Sport.