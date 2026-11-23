Fostul mare atacant de la Dinamo a murit la 76 de ani, în Canada, orașul Toronto, unde era stabilit de o perioadă bună de timp.

Cauza morții lui Dudu Georgescu ar fi însă destul de suspectă, iar proprietarul român apartamentului în care fostul fotbalist și soția lui au locuit în Canada nu ar crede că ar fi vorba de o sinucidere.

Ce a dezvăluit poliția din Toronto

Șandor Gavrilă a spus că Marina Georgescu, soția lui Dudu, nu răspunde la telefon și este de negăsit. Apropiatul legendei dinamoviste a vorbit pe larg AICI despre cuțitul pe care i l-au găsit polițiștii lui Dudu Georgescu în abdomen.

În același timp, Irina Șandor, soția lui Șandor Gavrilă, și cea care i-a ajutat pe soții Georgescu în momentul în care s-au stabilit în Canada, a dezvăluit pentru gsp.ro că Marina Georgescu ar fi fost reținută de poliție timp de trei zile, fiind un prim-suspect, dar a fost eliberată.

Poliția din Toronto a oferit un răspuns în legătură cu decesul lui Dudu Georgescu, dar nu a divulgat foarte multe informații pentru că ancheta penală este în desfășurare.

„Vă putem confirma că luni, 16 noiembrie 2026, la aproximativ ora 10:24 dimineața, ne-am deplasat la o adresă din zona X, în urma unui apel prin care fusese semnalată o situație neclară, iar la fața locului a fost găsită o persoană decedată.

În acest moment, nu vă putem confirma identitatea persoanei din motive de confidențialitate. A fost efectuată o autopsie pentru a stabili cauza decesului. Dacă acest caz va deveni o anchetă penală, vom face publice informații suplimentare”, a răspuns poliția din Toronto, conform publicației menționate mai sus.