După un Campionat Mondial mult sub așteptări, halterofila Mihaela Cambei a reușit să cîștige trei medalii de aur la Campionatele Naționale desfășurate în aceaste zile la Onești.
Aur la smuls, la aruncat și la total
”HALTERE. Mihaela Cambei - triplă campioană națională!
Mihaela Cambei a concurat la Naționalele de la Onești la categoria 49 kg și a luat toate cele trei medalii de aur:🥇smuls 83 kg - 🥇aruncat 95 kg - 🥇total 178 kg.
Antrenori: Vali Calancea și Anton Ficzi”, a punctat pagina oficială CS Dinamo București, clubul la care este legitimată multipla campioană.
A fost de nerecunoscut la Campionatele Mondiale din China
Luna trecută, Cambei, vicecampioană olimpică la Paris (cat. 49 kg), s-a clasat departe de medalii la Campionatele Mondiale de haltere de la Ningbo (China), la cat. 53 kg.
Cambei s-a clasat doar pe şase la stilul smuls, cu 91 kg, după ce a ratat ambele tentative la 94 kg.
La aruncat, Cambei a ocupat doar locul 14, cu 109 kg, după ce a ratat prima încercare, la 105 kg.
Cambei a încheiat pe 7 la total, cu 200 kg. Chinezoaica Haiqin Zhang a luat aurul, cu 221 kg.