Basarab Panduru îl vrea la națională: ”Nu are cum să nu te cheme selecționerul”

Basarab Panduru îl vrea la națională: ”Nu are cum să nu te cheme selecționerul”

Ce i-a transmis Cristiano Bergodi lui Nicolae Stanciu, după ce a semnat cu U Cluj: „Am stat de vorbă 5 minute”

Ce i-a transmis Cristiano Bergodi lui Nicolae Stanciu, după ce a semnat cu U Cluj: „Am stat de vorbă 5 minute”

Inter Milano - VfB Stuttgart 2-0, în Champions League! Victorie importantă pentru echipa lui Cristi Chivu

Craiova transferă de la FCSB! Gigi Becali, dispus să facă afacerea: „Îl vând și gata”

”Nici nu contează!” Italienii au reacționat categoric după ce au văzut cum s-a încheiat Inter - Stuttgart! Nota primită de Cristi Chivu

Curățenie la FCSB! Patru jucători, așteptați să se transfere "la pachet"

Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Cristi Chivu după Inter - Stuttgart + nota primită

Trădarea anului la FCSB: ”Nu sunt surprins! Eu știam”

După un Campionat Mondial mult sub așteptări, halterofila Mihaela Cambei a reușit să cîștige trei medalii de aur la Campionatele Naționale desfășurate în aceaste zile la Onești.

Aur la smuls, la aruncat și la total

”HALTERE. Mihaela Cambei - triplă campioană națională!

Mihaela Cambei a concurat la Naționalele de la Onești la categoria 49 kg și a luat toate cele trei medalii de aur:🥇smuls 83 kg - 🥇aruncat 95 kg - 🥇total 178 kg.

Antrenori: Vali Calancea și Anton Ficzi”, a punctat pagina oficială CS Dinamo București, clubul la care este legitimată multipla campioană.

A fost de nerecunoscut la Campionatele Mondiale din China

Luna trecută, Cambei, vicecampioană olimpică la Paris (cat. 49 kg), s-a clasat departe de medalii la Campionatele Mondiale de haltere de la Ningbo (China), la cat. 53 kg.

Cambei s-a clasat doar pe şase la stilul smuls, cu 91 kg, după ce a ratat ambele tentative la 94 kg.

La aruncat, Cambei a ocupat doar locul 14, cu 109 kg, după ce a ratat prima încercare, la 105 kg.

Cambei a încheiat pe 7 la total, cu 200 kg. Chinezoaica Haiqin Zhang a luat aurul, cu 221 kg.