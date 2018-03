Burleanu il acuza pe Lupescu intr-un nou episod al dezvaluirilor ca a prejudiciat FRF cu 4 milioane de euro! Raspunsul fostului jucator: "Campanie stalinista"

Razvan Burleanu si Ionut Lupescu, cei doi candidati creditati cu cele mai mari sanse la alegerile FRF, continua sa se mitralieze reciproc!

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Razvan Burleanu, actualul sef al Federatiei Romane de Fotbal, continua seria dezvaluirilor despre mandatul de director general al lui Lupescu, din perioada 2005-2011. Acesta il acuza pe contracandidatul sau la functia de presedinte ca a prejudiciat Federatia cu 4 milioane de euro in perioada in care era director general, in mandatul lui Mircea Sandu.

Burleanu a publicat pe blogul personal episodul 7 al dezvaluirilor despre Lupescu, in care noteaza ca fostul fotbalist a directionat sume uriase de bani catre o firma, declarand iesirile ca fiind contracte de publicitate, prestari servicii si drepturi TV.

"Prin schemele sale, Lupescu a directionat si aprobat nu 15% din valoarea veniturilor FRF din sponsorizari si publiciate, ci aproape 30% din valoarea acestora catre firma prietenului sau. In total, estimez ca FRF a fost prejudiciata cu aproximativ 4 milioane de euro", a scris Burleanu.

De cealalta parte, Lupescu a raspuns. El se afla in campanie prin tara.

"Campania lui Burleanu este una stalinista, toate acuzele nu fac decat sa ma intareasca si sa-mi doresc si mai mult sa castig aceste alegeri. Ar trebui schimbata legislatia si corect credibilizarea fotbalului romanesc. UEFA nu se implica in schimbarea sefiei FRF", a spus Lupescu.