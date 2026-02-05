VIDEO EXCLUSIV Program de zi mare la Transylvania Open (Pro Arena și VOYO). Cîrstea - Potapova, în sferturi. Cristian și Ruse luptă în semifinalele de dublu

Transylvania Open 2026 continuă în direct și în exclusivitate la Pro Arena și pe VOYO.

Transylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTAJaqueline CristianGabriela RuseAnastasia PotapovaSorana Cirstea
Transylvania Open 2026 propune în a cincea zi a turneului propriu-zis două șanse ale tenisului românesc de a se face cu evidențiat, în actuala ediție a turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca.

Pe terenul central, dar nu înainte de ora 18:00, în debutul sesiunii de seară, Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) va avea privilegiul unei confruntări cu Anastasia Potapova, jucătoarea care a câștigat această competiție, anul trecut.

Sorana Cîrstea - Anastasia Potapova, de la 18:00, la Pro Arena și pe VOYO

Potapova a supraviețuit de două ori, în primele două runde, deși a fost condusă cu 1-0 la seturi de Bronzetti și Zakharova.

De partea apropiată a fileului, Cîrstea a ajuns în sferturile de finală fără set pierdut, în duelurile cu Rakhimova și Zidansek, slovenei lăsându-i un singur game într-o prestație „perfectă,” așa cum Sorana însăși a descris-o, în interviul oferit după încheierea jocului.

După ora 17:00, pe terenul secund, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse vor ieși din nou pe teren, în încercarea de a reuși ce a reușit Jaqueline Cristian, dar alături de Angelica Moratelli, anul trecut: calificarea în finala întrecerii de dublu.

Cristian și Ruse le vor întâlni pe chinezoaicele Xinyu Wang (33 WTA, în proba individuală) și Saisai Zheng (fost număr 34 mondial, în proba individuală.)

Programul zilei de joi, 5 februarie

Terenul central, de la ora 14:00

  • [4] Xin. Wang (CHN) vs O. Oliynykova (UKR) 
  • după ora 16:00 [1] E. Raducanu (GBR) OR K. Juvan (SLO) vs [Q] M. Chwalinska (POL) 
  • după ora 18:00 [5] A. Potapova (AUT) vs [3] Sorana Cîrstea (ROU) 
  • după ora 19:30 Y. Yuan (CHN) vs [Q] D. Snigur (UKR) 

Terenul 2, după ora 17:00

  • Xin. Wang (CHN) / S. Zheng (CHN) vs Jaqueline Cristian (ROU) / Gabriela Ruse (ROU) 
  • după ora 18:00 M. Chwalinska (POL) / K. Juvan (SLO) vs [3] K. Rakhimova (UZB) / S. Sorribes Tormo (ESP)
Sorana Cîrstea, „săptămână magică” la Cluj. A făcut meciul perfect, în optimile de finală

„Sunt foarte mulțumită cu victoria, dar mai ales de modul în care am jucat. Nu se întâmplă în fiecare zi să joci atât de bine și sunt foarte fericită că am reușit asta în fața publicului de acasă,” a declarat Sorana Cîrstea, în prima parte a interviului oferit Ralucăi Olaru, imediat după încheierea jocului.

„E o nebunie. Am douăzeci de ani în tenis, dar asta e una dintre cele mai bune atmosfere pe care le-am avut vreodată.

Nu se întâmplă foarte des să ai un meci în care totul merge perfect, dar mă bucur că s-a întâmplat aici, la Cluj. Mă bucur că am putut să câștig atât de clar și să fac un joc atât de frumos în fața dumneavoastră.

Pentru mine, această săptămână e magică. Asta vi se datorează. Vă mulțumesc pentru sprijin și aceste momente superbe. Mi-am dorit să vin la Cluj și să stau cât mai mult. Fiecare victorie înseamnă o șansă în plus de a mă bucura pe teren,” a completat Sorana Cîrstea, care s-a apropiat la doar trei pași de câștigarea titlului de campioană.

