VIDEO EXCLUSIV În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep

În angajare continuă de antrenori, Emma Răducanu a explicat la Transylvania Open de ce nu se gândește să colaboreze cu Simona Halep Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Transylvania Open 2026 continuă cu fazele finale pe VOYO și Pro Arena. Emma Răducanu joacă în sferturi miercuri, de la ora 16:00.

TAGS:
Simona HalepTransylvania OpenTransylvania Open 2026Tenis WTAemma raducanu
Din articol

Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a arătat că dispune de armele necesare pentru a se propune drept câștigătoarea Transylvania Open 2026.

Principala favorită a acestei ediții a revenit uluitor, în meciul din optimile de finală, jucat împotriva slovenei Kaja Juvan (25 de ani, 97 WTA).

De ce nu se gândește Emma Răducanu la Simona Halep ca variantă de antrenor

În conferința de presă organizată după meci, Emma Răducanu a fost întrebată dacă nu se gândește la Simona Halep ca fiind o variantă de antrenor, în viitor.

Cu un nou tehnician proaspăt angajat, Emma Răducanu a replicat: „Poate. Dar cred că are alte lucruri mai bune de făcut decât să antreneze. Nu m-am gândit la următorul pas. Acum rămân la ceea ce a funcționat bine săptămâna asta. Alexis e un tip grozav, am început o colaborare bună, suntem abia la început,” a răspuns Emma Răducanu, numindu-l pe Alexis Canter, tehnicianul care o însoțește la Transylvania Open 2026.

Publicitate

Emma Răducanu, bucuroasă de propriile progrese, în WTA

De la 0-5 în primul set, Răducanu s-a impus cu 7-5, 6-1, conturând un șir de unsprezece game-uri consecutive, între momentele când tabela a arătat 0-5, respectiv 7-5, 4-0.

„Nu mi-a fost ușor la 0-5, dar am găsit puterea de a întoarce setul. Sunt foarte mulțumită, nu am mai făcut asta înainte.

Chiar dacă eram condusă, știu că s-a jucat după stilul meu, iar, pentru mine asta e un progres, că nu am intrat în jocul adversarei. Nu m-am simțit prea departe de victorie la niciun scor, să fiu sinceră,” a dezvăluit Emma Răducanu.

De la câștigarea US Open 2021, Emma Răducanu nu a reușit să câștige o altă competiție în tenisul profesionist. Transylvania Open 2026 ar putea fi întrecerea care încheie perioada în care Emma Răducanu simte presiunea de a fi campioană de turneu de mare șlem, dar și de a nu fi capabilă să își confirme statutul, în turnee de calibru mai mic.

În sferturile de finală ale Openului Transilvaniei, Emma Răducanu o va întâlni pe sportiva poloneză, Maja Chwalinska (146 WTA).

Emma Răducanu

  • Emma raducanu interviu pro
×
Interviu emma raducanu 02026
Emma raducanu 0101226
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
ULTIMELE STIRI
Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024
Algerianca Imane Khelif a spus tot! Tratamentul hormonal pe care l-a urmat înaintea Jocurilor Olimpice din 2024
Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia!
Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia!
HAGI 61 | Gică Popescu, mesaj emoționant pentru ”fratele din teren”
HAGI 61 | Gică Popescu, mesaj emoționant pentru ”fratele din teren”
Veste mare pentru Inter! Cristi Chivu a făcut anunțul: ”Așa am înțeles”
Veste mare pentru Inter! Cristi Chivu a făcut anunțul: ”Așa am înțeles”
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

Mesajul postat de Inter după ce băieții lui Chivu s-au calificat în semifinalele Cupei Italiei

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!

Decizia luată de Mircea Lucescu pe fondul problemelor de sănătate: selecționerul pleacă pe 16 februarie!

Juri Cisotti a semnat! Pasul important făcut de mijlocașul italian

Juri Cisotti a semnat! Pasul important făcut de mijlocașul italian

S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani

S-a rezolvat! Veste mare primită de FCSB înaintea meciului cu FC Botoșani

Noi transferuri la FCSB: ”Patronul și MM discută cu niște jucători!”

Noi transferuri la FCSB: ”Patronul și MM discută cu niște jucători!”

Ioan Andone știe cine câștigă Superliga: „Stau foarte bine”

Ioan Andone știe cine câștigă Superliga: „Stau foarte bine”



Recomandarile redactiei
Veste mare pentru Inter! Cristi Chivu a făcut anunțul: ”Așa am înțeles”
Veste mare pentru Inter! Cristi Chivu a făcut anunțul: ”Așa am înțeles”
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și i-a decis soarta
HAGI 61 | Gică Popescu, mesaj emoționant pentru ”fratele din teren”
HAGI 61 | Gică Popescu, mesaj emoționant pentru ”fratele din teren”
Cristiano Ronaldo a decis: schimbă echipa!
Cristiano Ronaldo a decis: schimbă echipa!
Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia!
Atalanta - Juventus, de la 22:00 pe VOYO. Aflăm a doua echipă calificată în semifinalele Coppa Italia!
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție
Transylvania Open WTA 250 are locul asigurat în circuitul WTA! Când are loc cea de-a cincea ediție 
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
Ana Bogdan, rămasă fără glas după victoria carierei la Transylvania Open 2024 (LIVE pe Pro Arena și VOYO)
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

stirileprotv Se pregătește lansarea Dacia Evader. Va deveni singurul constructor cu două maşini electrice sub 18.000 de euro. Cum arată noul autoturism

O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

protv O profesoară de engleză a profitat de un elev de 17 ani timp de trei ore, la ea acasă, în timp ce soțul era plecat. Ce s-a întâmplat depășește imaginația

Tânără din județul Neamț, șantajată de doi bărbați ca să întrețină relații intime cu ei. Ce a pățit victima când a refuzat

stirileprotv Tânără din județul Neamț, șantajată de doi bărbați ca să întrețină relații intime cu ei. Ce a pățit victima când a refuzat

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!