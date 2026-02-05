Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a arătat că dispune de armele necesare pentru a se propune drept câștigătoarea Transylvania Open 2026.
Principala favorită a acestei ediții a revenit uluitor, în meciul din optimile de finală, jucat împotriva slovenei Kaja Juvan (25 de ani, 97 WTA).
De ce nu se gândește Emma Răducanu la Simona Halep ca variantă de antrenor
În conferința de presă organizată după meci, Emma Răducanu a fost întrebată dacă nu se gândește la Simona Halep ca fiind o variantă de antrenor, în viitor.
Cu un nou tehnician proaspăt angajat, Emma Răducanu a replicat: „Poate. Dar cred că are alte lucruri mai bune de făcut decât să antreneze. Nu m-am gândit la următorul pas. Acum rămân la ceea ce a funcționat bine săptămâna asta. Alexis e un tip grozav, am început o colaborare bună, suntem abia la început,” a răspuns Emma Răducanu, numindu-l pe Alexis Canter, tehnicianul care o însoțește la Transylvania Open 2026.
Emma Răducanu, bucuroasă de propriile progrese, în WTA
De la 0-5 în primul set, Răducanu s-a impus cu 7-5, 6-1, conturând un șir de unsprezece game-uri consecutive, între momentele când tabela a arătat 0-5, respectiv 7-5, 4-0.
„Nu mi-a fost ușor la 0-5, dar am găsit puterea de a întoarce setul. Sunt foarte mulțumită, nu am mai făcut asta înainte.
Chiar dacă eram condusă, știu că s-a jucat după stilul meu, iar, pentru mine asta e un progres, că nu am intrat în jocul adversarei. Nu m-am simțit prea departe de victorie la niciun scor, să fiu sinceră,” a dezvăluit Emma Răducanu.
De la câștigarea US Open 2021, Emma Răducanu nu a reușit să câștige o altă competiție în tenisul profesionist. Transylvania Open 2026 ar putea fi întrecerea care încheie perioada în care Emma Răducanu simte presiunea de a fi campioană de turneu de mare șlem, dar și de a nu fi capabilă să își confirme statutul, în turnee de calibru mai mic.
În sferturile de finală ale Openului Transilvaniei, Emma Răducanu o va întâlni pe sportiva poloneză, Maja Chwalinska (146 WTA).