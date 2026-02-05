Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a arătat că dispune de armele necesare pentru a se propune drept câștigătoarea Transylvania Open 2026.

Principala favorită a acestei ediții a revenit uluitor, în meciul din optimile de finală, jucat împotriva slovenei Kaja Juvan (25 de ani, 97 WTA).

De ce nu se gândește Emma Răducanu la Simona Halep ca variantă de antrenor

În conferința de presă organizată după meci, Emma Răducanu a fost întrebată dacă nu se gândește la Simona Halep ca fiind o variantă de antrenor, în viitor.

Cu un nou tehnician proaspăt angajat, Emma Răducanu a replicat: „Poate. Dar cred că are alte lucruri mai bune de făcut decât să antreneze. Nu m-am gândit la următorul pas. Acum rămân la ceea ce a funcționat bine săptămâna asta. Alexis e un tip grozav, am început o colaborare bună, suntem abia la început,” a răspuns Emma Răducanu, numindu-l pe Alexis Canter, tehnicianul care o însoțește la Transylvania Open 2026.