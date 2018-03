Cota lui Razvan Marin a explodat, tatal sau anunta pe cati bani poate pleca de la Liege: "Nu ii dau drumul pe mai putin"

Razvan Marin este cel mai in forma stranier in 2018. Mijlocasul de doar 21 de ani a ajuns la 6 goluri si 11 pase decisive in acest sezon la Standard Liege.

Razvan Marin a ajutat-o pe Standard Liege sa castige Cupa Belgiei, iar in campionat a contribuit la calificarea echipei in Play Off. Din vara, fiul lui Petre Marin ar putea prinde, insa, un transfer!

Nu mai departe de ieri, in presa a aparut informatia potrivit careia de serviciile romanului a inceput sa se intereseze AS Roma (DETALII AICI).

Tatal mijlocasului, fostul stelist Petre Marin, a vorbit si el despre acest subiect.

Petre Marin a dezvaluit si suma pentru care Standard Liege ar intentiona sa-l vanda pe fiul sau.

"Este urmarit, au fost anumiti oameni de la anumite cluburi sa il vada. Depinde ce vor cei de la Standard. Si ei isi propun mult mai multe pentru anul viitor. Daca va veni o oferta importanta pentru club si jucator, va fi luata in calcul. 20% mai are Gica Hagi de luat dintr-un eventual transfer. Nu cred ca i-ar da drumul pe mai putin de 8-9-10 milioane. El trage tare pentru el. Roma e o echipa importanta dintr-un campionat si ar fi de luat in calcul", a spus Petre Marin.