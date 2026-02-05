Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 35 prin Bonny, iar Diouf a dublat avantajul nerazzurrilor imediat după pauză. Torino a redus diferența în minutul 57, însă reușita lui Kulenovic nu a fost suficientă încât să trimită jocul în prelungiri.

După meci, antrenorul român s-a arătat încântat de evoluția echipei sale și a fost întrebat, printre altele, dacă echipa sa poate reuși o performanță istorică în acest sezon.

Cristi Chivu: ”Nu vorbesc despre ”triplă” sau Scudetto”

Așa cum a obișnuit, Chivu a avut un discurs echilibrat și se arată concentrat la ce are de făcut în următoarele runde din Serie A și Coppa Italia. Inter este calificată și în play-off-ul optimilor UEFA Champions League, unde va întâlni Bodo/Glimt.

”Suntem ambițioși și facem tot ce putem pentru a fi competitivi. Nu ar trebui să fim obsedați de nimic, nu vorbesc despre ”triplă” sau Scudetto. O să vedem.

(n.r. - Intotdeauna l-ați schimbat pe Pio cu Lautaro și pe Thuram cu Bonny. Există vreun motiv?) Nu înseamnă nimic pentru mine, sunt decizii bazate și pe acest sezon. Nu am o preferință, poate juca oricine cu oricine, ei accepta intențiile noastre”, a spus Chivu, potrivit TMW.com.

Inter își îndreaptă acum atenția către campionat, acolo unde este lider detașat, cu 55 de puncte, la cinci puncte distanță de urmăritoarea AC Milan, după 23 de runde.

În următoarea etapă, echipa lui Cristi Chivu va avea parte de un test dificil. Se va deplasa pe terenul lui Sassuolo, echipă aflată pe locul 11, dar care vine după două victorii consecutive în campionat.