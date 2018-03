Galca se pregateste de revenirea in Liga 1: "Tot ce e posibil!" Clubul cu care se afla in negocieri

Gica Hagi este hotarat sa plece de la Viitorul in vara. "Regele" vrea sa preia o echipa din strainatate.

Pe lista posibililor inlocuitori se afla si Costel Galca, fostul antrenor al Stelei. Galca este liber de contract dupa experienta din zona araba si nu ar spune nu posibilitatii de a prelua Viitorul.

"Tot ce e posibil. Deocamdata, nu am vorbit cu Gica despre acest lucru, dar din cand in cand mai vorbim. In ultimul timp nu am atins acest subiect. E posibil sa se intample. Nu numai eu mi-as dori sa ajung acolo, la clubul lui Gica, dar si multi alti antrenori. La ce infrastructura e, la ce idee a lucrat Gica in toti anii astia. Asta, bineinteles, in conditiile in care Gica va alege sa plece afara. In ziua de astazi, antrenorul trebuie sa stie planul extrasportiv al jucatorului. Daca a avut vreo problema in familie, ce se intampla cu el, cum este in viata particulara", a declarat Costel Galca pentru DigiSport.

Galca a antrenat o singura echipa de club in Romania, pe Steaua, alaturi de care a castigat trei trofee posibile: campionatul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii.