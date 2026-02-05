Ioan Andone, fost mare jucător și antrenor, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre impactul uriaș pe care „Regele” l-a avut asupra fotbalului românesc.

Ioan Andone își scoate pălăria în fața „Regelui”

Fostul stoper al lui Dinamo și al naționalei își amintește cu admirație atât duelurile directe cu Hagi, cât și perioada petrecută alături de el sub tricolor.

„(n.r. – Ce înseamnă Gică Hagi pentru dumneavoastră?) Un coleg la echipa națională deosebit, de foarte mare valoare, un adversar pe care l-am avut în derby-urile Dinamo – Steaua, cu un dribling excepțional. Trebuia să-i facem dublaj, nu puteam să-l lăsăm 1 la 1 niciodată, și un prieten care a adus mult succes fotbalului românesc, mai ales în perioada 1985–2000. 15 ani deosebiți.

(n.r. – Cea mai frumoasă amintire alături de el?) Toate meciurile de la Mondial! Dumnezeule! Și mai ales trebuie să spunem calificarea care a fost cu Danemarca, în meciul de pe Ghencea”, a spus Ioan Andone pentru PRO TV și Sport.ro.

CV-ul impresionat al celui mai apreciat fotbalist român din istorie

Gheorghe Hagi s-a născut pe 5 februarie 1965 la Săcele (jud. Constanța), din părinți de origine aromână care au emigrat din Bulgaria și Grecia. S-a format la juniorii cluburilor FC Constanța și Luceafărul București, iar la seniori a evoluat pentru FC Constanța (1982-1983), Sportul Studențesc (1983-1987), Steaua București (1987-1990), Real Madrid (1990-1992), Brescia Calcio (1992-1994), FC Barcelona (1994-1996) și Galatasaray (1996-2001). Are 124 de selecții (al doilea cel mai selecționat din istorie, după Dorinel Munteanu - 134 selecții) și 35 de goluri (golgheterul all-time, la egalitate cu Adi Mutu - 35 de goluri) pentru naționala României, cu care a participat la Euro 1984, CM 1990, CM 1994, Euro 1996, CM 1998 și Euro 2000. În palmaresul de jucător are Supercupa Europei (1986), finală de Cupa Intercontinentală (1986), finală de Cupa Campionilor Europeni (1988-1989), Divizia A (x3), Cupa României (x2), Supercopa de Espana (2), finale de Copa del Rey (2), Anglo-Italian Cup (1), 1.Lig (4), Turkish Cup (2), Turkish Supercup (2), Cupa UEFA (1999-2000) și Supercupa Europei (2000). A golgheterul CCE (1987-1988) și al Diviziei A (1984-1985, 1985-1986), s-a clasat pe locul al patrulea în ancheta Ballon d'Or (1994), a fost jucătorul român al anului (1985, 1987, 1993, 1994, 1997, 1999, 2000) și Turkish Footballer of the Year (1996, 1999, 2000), a fost inclus în FIFA World Cup All-Star Team (1994), FIFA XI (1998), Golden Foot Legends Award (2015) și FIFA 100 (2004). Ca antrenor, le-a pregătit pe România (2001), Bursaspor (2003), Galatasaray (2004-2005, 2010-2011), Poli Timișoara (2005-2006), FCSB (2007) și FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2014-2025). Din această postură a câștigat Turkish Cup (1), Liga 1 (2), Cupa României (1), Supercupa României (2), și titlurile Cel mai bun antrenor român al anului (2015, 2017) și Managerul sezonului în Liga 1 (2022-2023).