Cea mai mare oferta facuta IN ISTORIE pentru un antrenor! Propunerea de ultim moment primita de Zidane: GIGANTUL EUROPEAN care il vrea din vara

Zinedine Zidane a primit o propunere uriasa pentru a pleca de la Real Madrid.

In ciuda faptului care are un sezon foarte slab, in plan intern, antrenorul Realului este dorit cu insistenta de PSG. Unai Emery va pleca mai mult ca sigur la finalul sezonului, iar seicii il vor pe tehnicianul care i-a eliminat din Champions League.

Potrivit presei spaniole, Zidane a primit o oferta imposibil de refuzat la prima vedere. PSG ii pune in fata un contract "in alb" pentru a-l convinge sa preia echipa din vara. Cu alte cuvinte, Zidane isi poate trece singur salariul pe care il doreste ceea ce l-ar transforma in cel mai bine platit antrenor din lume.

In cazul in care Zidane va declina oferta si va alege sa continue la Real Madrid, PSG are pregatite si variantele de avarie. Luis Enrique si Antonio Conte se mai afla pe lista seicilor cu resurse nelimitate.