In ce isi transforma Simona Halep cafeneaua deschisa la Constanta cu 600.000 de euro! Planurile de afaceri ale numarului 1 mondial

Simona Halep a trecut de 2 milioane de dolari castigati din tenis doar in 2018. In total, ea a obtinut peste 22 de milioane de-a lungul carierei.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Simona Halep continua sa castige sume uriase din tenis, dar e constienta ca ulterior carierei sale de jucatoare profesionista va trebui sa aiba un plan de rezerva. Astfel, ea si familia ei s-au apucat sa investeasca o parte din bani in diverse afaceri.

Familia Halep a investit in ultimii ani in afaceri din domeniul HoReCa, insa acum intentioneaza sa o faca si in imobiliare.

Cotidianul Gazeta Sporturilor noteaza ca tatal Simonei, Stere Halep, nu va renunta la afacerile actuale si va continua pe linia pe care a pornit.

O singura afacere planuieste acesta sa modifice. Si anume cafeneaua SH din Constanta.

Sursa citata noteaza ca Stere Halep a hotarit sa transforme SH Cafe intr-un hotel boutique de 5 stele. Asta pentru ca actualul business nu a inflorit la nivelul asteptarilor.

Simona Halep mai detine doua hoteluri in Brasov si in Poiana Brasov, dar si un bloc de 6 etaje, cu apartamente de lux, in zona Mamaia.