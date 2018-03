ULTIMA ORA | Hagi negociaza cu sud-coreenii transferul unui titular! Anunt oficial: "Ar putea pleca in perioada urmatoare"

Gica Hagi negociaza transferul lui Aurelian Chitu (27 de ani).

FC Viitorul anunta ca poarta negocieri cu formatia sud coreeana Daejeon transferul lui Aurelian Chitu (27 de ani), jucator care a marcat 5 goluri in acest sezon al Ligii I si care a bifat in total, in cele doua aventuri ale sale la formatia de la Ovidiu, peste 200 de meciuri.



Chitu a mai jucat intre 2013 si 2014 la Valenciennes, bifand 7 partide si niciun gol.



In 2014, el a mai trecut si pe la PAS Giannina, in Grecia, unde a jucat 3 meciuri si a dat un singur gol.



Chitu are 2 selectii la nationala mare a Romaniei.