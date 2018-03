"Am facut un grup de WhatsApp si cu baietii de la Real! Stiti ce vorbim acolo?" Dezvaluirile geniale facute de Pique pe blogul sportivilor celebri

Gerard Pique, stalpul apararii Barcei, a scris pentru The Players Tribune, blogul sportivilor celebri.

Gerard Pique a luat-o pe urma altor mari fotbalisti si a scris pentru The Players Tribune, blogul sportivilor celebri. El a povestit cateva episoade amuzante si oarecum intime, despre care fanii nu au avut pana acum ocazia sa afle prea multe.

Unul dintre episoadele haioase povestite de fundasul Barcei este legat de crearea unui grup de WhatsApp in care i-a inclus pe colegii de la Barca, dar si pe cativa fotbalisti ai lui Real Madrid!

Aflati la 15 puncte in fata rivalei din capitala Spaniei, jucatorii Barcei ii "trolleaza" pe colegii-adversari de la Real.



"Va voi dezvalui o mica informatie din interior. Toata lumea stie ca fotbalistii au grupuri de WhatsApp. Eu am unul cu prietenii cei mai buni, precum si unul cu baietii de la Barcelona. Dar favoritul meu va va surprinde!



Acum cateva luni, cand aveam 8 sau 9 puncte in fata Realului in campionat, am facut un grup cu mai multi baieti de la nationala, care joaca la Barca si Real.

Tot ce facem acolo este sa vorbim prostii unii despre altii, despre Real si Barca! Este cel mai misto! Parca suntem niste copii.

Iar adevarul este ca acum e si mai amuzant, cand suntem la 15 puncte in fata. Am ajuns sa fim foarte creativi in replici.

In sezonul trecut, cand ei au castigat tot, ne tachinau constant la fiecare actiune a nationalei", a povestit Pique.

Acesta a continuat.

"Anul trecut postau dupa fiecare meci poze din vestiar. Se dezbracau si se incordau. Acum s-au schimbat putin. Eu le dau mesaje si le zic: <Hai, ma, baieti, de ce sunteti asa seriosi acum?> Si mai pun cateva emoji-uri. Grupul se numeste <Felicitari>", a mai scris fundasul.