Discurs categoric al lui Mihai Mironica dupa ce s-a cerut sa fie interzis pe stadionul Steaua: "Foarte posibil, cei care au facut petitia erau in intrijirea mamelor lor si trebuiau schimbati la cateva ore"

Mihai Mironica, alaturi de mai multi jurnalisti de sport au fost trecuti pe 'lista neagra' de suporterii Stelei.

Un grup al fanilor cere ca ziaristii de pe blacklist sa nu primeasca acreditari la meciurile echipei de fotbal a Clubului Armatei. Intr-o interventie la Radio Sport 1, Mihai Mironica a ironizat actiunea fanilor Stelei. Disputa dintre sustinatorii clubului si o parte din media a pornit in urma comentariilor declansate de o declaratie facuta de George Ogararu la 'Natiunea Stelista', emisiune realizata de Asociatia Stelistilor '47.

"Prezenta in noul stadion te pune putin la respect si te face sa-ti mai indrepti sacoul si sa iti zici 'hai sa fim un pic mai decenti'. E si in avantajul lor, de a avea o relatie stransa si sa poata sa aiba acces la meciuri", a spus Ogararu.

Mironica a replicat dur dupa ce a aflat ca e printre cei nominalizati pentru a fi interzisi la Steaua.

"Nu m-am gandit ca o sa ajung pe un blacklist. Trebuie sa-ti faci griji daca nu esti pe blacklist, avand in vedere cine mai e acolo. Sa anunti ca pe un stadion facut din bani publici nu poti sa intri decat pui intrebari comode sau asa ceva... E amuzant ca sunt pe blacklist, desi am fost announcer pe stadionul Steaua. Am fost pe stadion acum 24 de ani si este foarte posibil ca initiatorii acestei petitii sa nu se fi nascut atunci. Sau, daca erau schimbati, erau in ingrijirea mamelor lor, trebuiau schimbati o data la cateva ore.

Nu suntem disperati sa vedem meciurile cu Mostistea Ulmu sau la vreun alt eveniment de un asemenea calibru. Nu de alta, dar eu ma pregatesc sa comentez meciul Romaniei in Anglia, apoi 51 de meciuri intr-o luna la Euro. Stau si ma intreb... daca raman pe blacklist acolo ce-o sa fac? Ma consolez cu prezenta la Euro, cu finala Euro si asa mai departe", a comentat jurnalistul PRO TV.