EXCLUSIV | "In 2003 nu putea sa fure nimic, toti au fost de acord!" Ce suma de bani a platit Becali pentru a cumpara Steaua in 2003

Marcel Puscas a fost presedinte al Stelei intre iulie 1996 si iunie 1998.

Puscas sustine ca Gigi Becali a platit o suma modica pentru a achizitiona Steaua in 2003. Fostul presedinte al Stelei declara ca latifundiarul din Pipera a platit doar 3 milioane de euro pentru echipa "ros-albastra".

"Migrarea spre CSA se datoreaza in proportie de 90% lui Gigi Becali si atitudinii lui. In 2003 nu avea cum sa pice din luna FCSB in Divizia A. El trebuia sa faca acte atunci, dar la vremea respectiva nu punea pret pe hartii. In 2003 nu putea sa se fure nimic. Diferenta era ca atunci era o asociatie sportiva non-profit.

Legea sportului iti permitea sa te transformi in societate comerciala. Exista comandantului CSA Steaua, ofiteri etc. Toti au fost de acord cu transformarea pe societate comerciala a carei patron sa fie Gigi Becali. Paunescu timp de 5 ani a dus clubul pe locul 14-15 in campionat. Interventia lui Becali a fost magistrala. Becali a dat 3 milioane de dolari atunci. Intr-adevar, brandul nu facea 3 milioane de dolari, facea mult mai mult", a spus Marcel Puscas in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de la Pro X.

