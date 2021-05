Verdictul lui Anghel Iordanescu: "Pentru mine Steaua este CSA Steaua!" Fostul selectioner a incercat sa il impace pe Becali cu Armata

Anghel Iordanescu a vorbit despre diferenta dintre CSA Steaua si FCSB.

Fostul selectioner al Romaniei regreta ca cele doua echipe nu au ajuns la un acord si crede ca se putea rezolva din timp aceste lucruri pentru a nu diviza suporterii.

"Este trist si dureros ca s-a ajuns aici. Ambele parti puteau sa rezolve aceasta situatie. Este greu sa gasesc vinovatul. Pentru mine Steaua este CSA Steaua! Este echipa unde am crescut si m-am format de la 10 ani. Cine are dreptate imi e greu sa precizez eu, daca adevarul e de partea Ministerului Apararii sau de partea lui Gigi Becali. Poate doar instantele de judecata pot sa decica

Am incercat sa fac in trecut un astfel de demers. Fiecare parte zice ca are dreptate, din pacate pierde fotbalul, pierdem noi suporterii si e mare pacat.

Este un semn de intrebare, chiar nu stiu. Pana la urma nu se poate sa fie un club departamental la nivelul prime divizii. Am vazut ca Gigi Becali a incercat prin toate mijloacele sa se opuna promovarii. Din acest punct de vedere nu l-am inteles. A ajuns la Steaua demult, la inceput nu se pricepea la fotbal, dar ulterior a stat cu noi, cu mine care eram antrenor si s-a atasat enorm de Steaua si pe care a ajuns sa o cumpere", a vorit fostul selectioner al "Generatiei de Aur" pentru Look Sport Plus.

Anghel Iordanescu a evoluat 317 meciuri si a marcat 155 de goluri in tricoul Stelei. De asemenea, a jucat in finala Cupei Campionilor din 1986, castigata de "ros-albastri" si a antrenat echipa din Ghencea in doua mandate, intre 1986 si 1990, respectiv 1992 si 1993.

