S-a bucurat ca Dybala, acum l-a copiat pe Cristiano! Ce fotografie a postat Bizonul Gnohere pe Instagram: FOTO

Gnohere vrea sa fie la moda. Atat pe teren, cat si pe retelele sociale. "Bizonul" demonstreaza acest lucru prin cea mai recenta postare de pe Instagram.





Semnele ca Harlem Gnohere tine cu Juventus sunt tot mai evidente! :)

In prima faza, "Bizonul" a inceput sa celebreze golurile precum Paulo Dybala. Acum, Gnohere a trecut la nivelul urmator. L-a copiat pe Cristiano Ronaldo, noua vedeta formatiei din Torino.

Contul de Instagram al "Bizonului" este la mare cautare. Recent a modificat o fotografie pentru a aparea in tricoul echipei nationale.

Gnohere isi face treaba si pe gazon. Este golgheterul echipei antrenate de Nicolae Dica si a inscris in Europa. Cel mai recent exemplu este cu Rapid Viena. Gnohere a inscris atat in turul de la Viena, cat si in returul de la Bucuresti.