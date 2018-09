"Credeam ca-l iau si dau lovitura!" Becali si-a laut gandul de la un transfer de milioane! Ce s-a intamplat cu fotbalistul dupa ce a ajuns la FCSB

Becali a renuntat la ideea ca-l va vinde pe bani multi pe unul dintre jucatorii in care-si punea cele mai mari sperante.

Romario Benzar e ultimul jucator intrat in atentia lui Becali. Patronul spune ca fundasul dreapta nu-si propune mai mult decat sa-si incaseze salariul lunar la FCSB.



"Lui Benzar atat ii ajunge. Credeam ca-l iau si dau lovitura, ca o sa creasca. In loc sa faca banda, asa cum facea la Viitorul, gata. Lui 15 000 pe luna ii ajung. De-acum caut fotbalisti ca Man si ca Morutan. Vedeti ca pe Florinel Coman nu-l mai numesc. Nu are mentalitate pentru ce vreau eu, desi e mai talentat. De Tanase nu stiu ce sa zic...", a spus Becali la Digisport.