Duel FCSB - Rapid Viena si la nationala mica: Man si Ivan s-au intrecut la penalty-uri! Cine a castigat

Denis Man si Andrei Ivan s-au duelat din nou. De data aceasta la antrenamentul nationalei mici.

Cei doi s-au intrecut la penalty-uri. Au executat fiecare cate 5 lovituri de la 11 metri, iar Andrei Ivan a iesit din nou castigator.

Man a ratat ultima lovitura de departajare si Ivan a fost desemnat castigator. In poarta s-a aflat Andrei Radu, fotbalistul celor de la Genoa. Acesta este cel mai scump portar roman. A fost cumparat de la Inter in schimbul a 8 milioane de Euro.



Nationala under 21 va evolua contra Portugaliei in 7 septembrie de la ora 21:15 (PRO TV PLUS) si in fata Bosniei in 11 septembrie de la ora 19:00 (PRO X).