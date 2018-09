"Nu mai bag bani in fotbal!" Planul lui Becali la FCSB: "Va fi altceva! Asta vreau sa fac si voi face!" MOTIVUL pentru care a fost pastrat Dica

FCSB nu va juca in Europa in acest sezon. Rapid Viena i-a eliminat pe jucatorii lui Dica.

Gigi Becali nu face o tragedie din aceasta eliminare. Patronul FCSB afirma ca sta linistit chiar si dupa o asemenea eliminare care i-a scos din conturi cateva milioane bune deoarece a ajuns la un nivel la care echipa se autofinanteaza.



"Eu castig bani din fotbal! Nu mai bag bani in fotbal! Nu mai investesc nimic! Eu acum traiesc linistit si daca vreau sa scot cateva milioane de euro din club o fac cand vreau eu. Pentru ca eu castig, nu pierd bani la fotbal. Eu am stiut sa fac bani, sa aleg antrenori care au stiut sa faca schimbari, nu? Mi-a bagat si Dica vreo 15 milioane de euro in buzunar anul trecut. De aceea nu am nimic cu el", a declarat Gigi Becali la DigiSport.

Becali a comentat si situatia de la CFR Cluj din acest moment si a precizat ca bugetul ardelenilor din sezonul trecut i se pare exagerat. De asemenea, patronul FCSB a afirmat ca planul sau este de a ridica nivelul salarial si, implicit, pe cel al performantei.

"Eu nu stiu ce fac altii, dar daca CFR Cluj a avut anul trecut buget de 12 milioane de euro, mi se pare mult. Bugetul Stelei, fara transferuri de jucatori, este de 7 milioane de euro! Spun fara transferuri de jucatori, pentru ca acolo vorbim separat. Eu daca vreau sa iau un jucator, il iau si gata. Dar, acum trebuie sa fiu atent si la cheltuieli. Eu de ce am spus ca vreau sa-mi fac super-echipa. Sa ajunga jucatorii de acum la maturitate, sa facem performanta si apoi stiu ce am de facut. Voi mari plafonul salarial si voi putea sa aduc si fotbalisti, unu-doi pe salarii foarte mari. Va fi altceva. Asta vreau sa fac eu la Steaua si voi face”, a mai precizat Becali.