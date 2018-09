"Trebuie sa plece de la FCSB!" Portarul Generatiei de Aur il sfatuieste pe Vlad sa lase in urma meciul cu Rapid Viena si sa isi ceara imprumutul

Florin Prunea il sfatuieste pe Andrei Vlad sa "stearga cu burtele tot ce s-a intamplat" si sa isi ceara imprumutul de la FCSB.

Florin Prunea, fostul portar al nationalei Romaniei, este de parere ca Andrei Vlad este un portar care promite, dar crede ca acesta ar trebui sa plece la o alta echipa, unde sa joace titular si sa nu aiba aceeasi presiune.



"Andrei Vlad, in acest moment, ar trebui sa stearga cu buretele tot ce a fost si sa munceasca foarte mult. E un portar tanar in care trebuie sa avem incredere, are nevoie de sprijin, trebuie sa joace. Trebuie sa plece impruut, sa joace la o echipa, pentru ca e un portar care promite.

El a facut acel plonjon pentru a evita cornerul si nu a vzut ca este iesit din spatiul portii. A avut si un dram de nesansa. Daca la faza aceea nu era gol, nu mai vorbea nimeni despre asta. El a avut doua interventii bune dupa ce a gresit", a spus Florin Prunea, citat de ProSport.