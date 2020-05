Decizie SOC a lui Becali! Cand toti il asteptau la FCSB, patronul a decis sa nu-l mai ia! Semnul ca urmeaza un transfer major la FCSB?

FCSB a inceput deja campania de transferuri din aceasta vara si si-a stabilit obiectivele.

Dupa plecarea lui Cristi Balgradean la CFR Cluj, Andrei Vlad si Toma Niga sunt portarii ramasi la FCSB. Vlad ii va prelua locul lui Balgdradean in poarta pana la finalul sezonului, insa gafele sale nu ii garanteaza un loc in poarta ros-albastrilor pentru campania urmatoare.

Desi s-a scris ca Gigi Becali il aduce pe Stefan Tarnovanu de la Poli Iasi, jucatorului de 20 de ani i s-ar fi prelungit imprumutul cu gruparea condusa de Mircea Rednic, dupa cum scrie ProSport. Conform sursei citate, intelegerea actuala ar fi valabila pana la finalul campionatului, insa s-ar putea prelungi daca Gigi Becali gaseste un portar potrivit.

Vestea vine la putin timp dupa ce Tarnovanu se declarase entuziasmat sa mearga sa se lupte pentru postul de titular la echipa antrenata de Bogdan Vintila. Tanarul portar era pregatit si de critcile patronului, insa decizia de prelungire a imprumutului i-au dat planurile peste cap.

Gigi Becali pare pregatit sa bage mana in buzunar si sa cumpere un portar cu experienta, nefiind convins ca tinerii pe care ii are sub contract au suficienta maturitate astfel incat sa duca un sezon intreg si sa nu clacheze in situatii cheie.