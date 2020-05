"Eu am antrenat si Steaua si FCSB. E aceeasi echipa!" Reghecampf a comentat scandalul dintre CSA si Gigi Becali: "Eu zic ca se va rezolva"

Laurentiu Reghecampf a fost antrenorul FCSB-ului inainte ca echipa sa piarda in instanta numele Steaua.

Laurentiu Reghecampf crede ca problemele juridice dintre CSA Steaua si FCSB vor avea o rezolvare in cele din urma. Antrenorul roman a antrenat-o pe FCSB inainte ca echipa sa piarda in instanta numele Steaua:

"Eu nu am simtit absolut nimic din trecerea de la Steaua la FCSB. Nici acum nu ma intereseaza pentru ca stiu ca e aceeasi echipa. Eu am antrenat si Steaua si FCSB si nu s-a schimbat nimic. In primul an am iesit campioni inainte cu 5 sau 6 etape si am sarbatorit in Ghencea. E o problema juridica, iar eu zic ca se va rezolva.

Nu e un lucru pozitiv. Speram ca cei de la Clubul Sportiv al Armatei sa poata sa investeasca si sa sustina echipa asta sa ajunga la un nivel inalt, dar va fi foarte greu sa ajunga la cota pe care o are FCSB in cupele europene", a spus Reghecampf la PRO X.

Laurentiu Reghecampf: "Daca armata va administra stadionul, cu siguranta FCSB nu o sa joace acolo"

Fostul antrenor al ros-albastrilor spune ca atat timp cat stadionul este construit din bugetul national, orice echipa de fotbal are dreptul sa joace acolo:

"Daca armata va administra stadionul ce rost mai are sa discutam acest subiect. Cu siguranta nu o sa joace FCSB acolo pentru ca nu va fi acceptata. Daca stadionul va merge inapoi la Minister, ceea ce nu este ok, pentru ca acest stadion a fost facut pentru toata lumea cu banii din bugetul national. Ar trebui ca pe acest stadion sa poata juca toata lumea, asa cum e si cu National Arena si cu celelalte stadioane care vor fi construite pentru Euro.

Nu are rost sa intru si eu intr-o polemica pe care nu mi-o doresc", a mai spus Laurentiu Reghecampf.