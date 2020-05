Gigi Becali a aparut din nou in presa din strainatate! Ar fi pus la cale un plan cu patronul de la PAOK sa ajute un miliardar bulgar acuzat de evaziune fiscala sa fuga in Dubai! Anuntul presei din Bulgaria

Gigi Becali ar fi pus la cale un plan diabolic cu patronul celor de la PAOK.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a aparut din nou in presa din strainatate. Bulgarii de la sportlive.bg au dezvaluit o informatie interesanta. Acestia scriu ca Gigi Becali impreuna cu Ivan Savvidis, patronul celor de la PAOK, l-ar fi ajutat pe Vasil Bozhkov sa plece din Bulgaria dupa ce a fost gasit vinovat de mai multe fapte grave, printre care evaziune fiscala. Acesta detine o avere de 1,3 miliarde de euro si este acuzat ca nu a platit impozite in valoare de 359 de milioane de euro.

Potrivit jurnalistilor bulgari, Vasil Bozhkov a fugit in Emiratele Arabe Unite si locuieste intr-un apartament pe care Gigi Becali l-ar detine in Dubai. Cel mai probabil, presa din Bulgaria il confunda pe Gigi Becali cu Giovanni Becali, varul sau, fostul impresar de la Levski Sofia. Totodata, Giovanni Becali si Vasil Bozhkov au o relatie stransa de prietenie inca din anul 1990.

Levski Sofia a fost cumparata de Vasil Bozhkov in urma cu un an, iar miliardarul avea de gand sa creeze o adevarata forta din echipa pentru a opri suprematia lui Ludogorets. Dupa o perioada, Vasil Bozhkov a inceput sa aiba probleme cu legea. Cu afaceri in industria jocurilor de noroc, miliardarul ar fi prejudiciat statul bulgar cu 359 de milioane de euro. Dupa ce s-a trezit cu procurorii pe urmele sale, Bozhkov a fugit in Emiaratele Arabe Unite. Acesta traieste in continuare in Dubai, unde bulgarii cred ca locuieste intr-un apartament detinut de Gigi Becali. Omul de afaceri ar fi fost ajutat si de Ivan Savvidis, patornul celor de la PAOK Salonic, care detine mai multe afaceri in domeniul imobiliarelor, in Dubai.