Anuntul OFICIAL facut de FRF pe care Becali il astepta! S-a schimbat regula numarului de modificari pe meci si de jucatori pe banca de rezerva

FRF a aprobat ca pana la finalul sezonului echipele din Liga 1 si Liga 2 sa poata efectua 5 inlocuiri pe durata unei partide.

Pentru a nu fi afectata cursivitatea jocului, schimbarile vor fi efectuate in cel mult 3 momente cand partida este intrerupta.

De asemenea, a fost aprobata si solicitarea echipelor CFR Cluj si Universitatea Craiova, in care cluburile din Liga 1 pot avea 20 de fotbalisti pe foaia de joc. Dintre cei 20 de jucatori, 9 trebuie sa fie rezerve, iar cel putin 8 dintre ei trebuie sa fie formati la nivel national.

Anuntul a fost facut printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al Federatiei: "Avand in vedere modificarea temporara a Legilor Jocului aprobata de IFAB la propunerea FIFA, Comitetul de Urgenta al FRF a decis ca pana la finalul sezonului 2019/2020, echipele participante in competitiile Liga 1 si Liga 2 sa poata efectua un numar de 5 inlocuiri pe toata durata desfasurarii jocului. Pentru a nu fi afectata cursivitatea jocului, acestea vor fi realizate in cel mult trei momente de intrerupere a partidei".

FRF a clarificat si problema jucatorilor care nu vor sa isi prelungeasca contractul pana la terminarea sezonului 2019/2020.

Fotbalistii care nu doresc sa isi prelungeasca intelgerea cu echipele vor putea fi inlocuiti oricand cu alti jucatori, cu exceptia jucatorilor carora le expira contractul la finalul sezonului curent.